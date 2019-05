Jaap Stam: ‘We moeten bij Feyenoord wel reële doelen stellen'

Jaap Stam verheugt zich op zijn nieuwe uitdaging als trainer van Feyenoord. “Ik kijk er naar uit om met de mensen bij de club te gaan werken en er iets moois van te maken met z'n allen. We hebben niet alleen de medewerkers binnen de club en de spelers nodig, maar ook de supporters. De fans zijn er altijd bij Feyenoord en dat lijkt me wel fantastisch om mee te maken.”

Door Peter van Drunen

Stam won zeven wedstrijden, verloor er zeven en speelde drie keer gelijk toen hij na de winterstop het stokje in Zwolle overnam van John van 't Schip. De oud-verdediger denkt dat hij bijna het maximale uit de selectie heeft gehaald. “Je moet altijd kijken naar de potentie van de groep en wat we eruit kunnen halen. Als je kijkt naar het aantal punten voor en na de winterstop, denk ik dat we er heel veel uitgehaald hebben.”

In de video blikt Jaap Stam terug op zijn spelerscarrière, zijn kortstondige loopbaan als hoofdtrainer van PEC Zwolle. Daarnaast richt hij het vizier op zijn toekomst bij Feyenoord.

Stam komt bij Feyenoord niet in een gespreid bedje. In het afgelopen seizoen kwam regelmatig de kwetsbaarheid van de huidige selectie aan het licht. Zo leed het team van Van Bronckhorst nederlagen tegen laaggeklasseerde clubs als Fortuna Sittard, Excelsior en PEC Zwolle. Bovendien werden ze in de voorrondes van de Europa League met flinke cijfers uitgeschakeld door laagvlieger Trencin uit Slowakije. Nu sterspeler Robin van Persie zijn loopbaan heeft beëindigd en enkele andere sterkhouders, onder wie Tonny Vilhena, in de zomer dreigen te vertrekken, moet Feyenoord op zoek naar versterkingen.

De club heeft echter nauwelijks budget voor spelersinvesteringen en moet noodgedwongen een beroep doen op de eigen jeugd. Ondanks deze beperkingen blijven de verwachtingen van de fans onverminderd hoog. “Dat hebben we dan gemeen, want ik heb zelf ook hoge verwachtingen”, reageert Stam. “Maar het zal echt niet makkelijk worden om weer prijzen te winnen. Ik wil zelf wel het maximale geven om er zoveel mogelijk uit te halen om wel weer tot goede resultaten te komen. Ik leg de lat voor mezelf al heel hoog, maar je moet wel reëel zijn en je moet ook niet teveel naar andere clubs kijken.”