Van der Sar: ‘Niet mijn bedoeling om zeven spelers te verkopen’

Ajax plaatste zich door af te rekenen met grootmachten Real Madrid en Juventus voor de halve finales van de Champions League en Edwin van der Sar en Marc Overmars worden gezien als twee van de architecten achter de Europese successen van dit seizoen. De algemeen directeur en directeur voetbalzaken kozen er afgelopen zomer in om een andere weg in te slaan door flinke transfersommen uit te trekken voor gearriveerde spelers als Daley Blind en Dusan Tadic. Van der Sar legt dinsdag in gesprek met The Guardian uit dat de club eerst wat huiverig was om deze beslissing te nemen.

“Economisch gezien was het niet het beste idee. We waren misschien wat terughoudend om geld te steken in oudere spelers en we dachten dat we alles wel konden oplossen met onze jeugdopleiding. Maar we hebben ook teruggegrepen op onze eigen ervaringen, in 1995 (toen Ajax voor het laatst de Champions League won, red.) hadden we een erg jong en getalenteerd team met Edgar Davids, Clarence Seedorf, Overmars, Patrick Kluivert en Frank en Ronald de Boer. Maar we hadden ook Frank Rijkaard en Danny Blind”, legt hij uit.

“Zij hadden WK’s gespeeld en ervaring in de Champions League. We hebben een beetje teruggedacht aan de successen van ’95. We wilden de overdaad aan jong talent koppelen aan ervaring.” Erik ten Hag is een van de andere factoren achter de succesvolle resultaten van Ajax, maar hij kreeg in het begin van zijn dienstverband in Amsterdam nog met veel kritiek te maken. Van der Sar en Overmars lieten de trainer in de eerste weken weten dat de ploeg op een aanvallende en avontuurlijke manier moest gaan spelen, zonder al te veel passes opzij en achteruit.

“Hij heeft een duidelijke boodschap van ons gekregen. Nu hebben we een niveau bereikt dat niemand in de buitenwereld eigenlijk van ons verwacht had”, gaat de oud-doelman verder. De goede resultaten van Ajax hebben echter ook hun keerzijde, aangezien veel spelers nu in verband worden gebracht met een vertrek. Van der Sar wil hier echter niet nu al bij stilstaan: “Het is niet mijn bedoeling om zeven spelers van dit team te verkopen, we moeten competitief blijven en dit niveau volgend seizoen weer bereiken. Maar het seizoen is nog niet voorbij. Er komt nog een opwindende maand aan waarin we kans maken op drie prijzen.”