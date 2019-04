Voetbal International: Ajax maakt werk van komst Martin Ödegaard

Ajax maakt werk van de komst van Martin Ödegaard, zo weet Voetbal International woensdagavond te melden. De Noorse middenvelder, momenteel door Vitesse gehuurd van Real Madrid, zou na Razvan Marin, Kik Pierie en Kjell Scherpen de vierde zomeraanwinst van de Amsterdamse club moeten worden.

Ödegaard is naar verluidt bij Ajax in beeld als eventuele opvolger van Hakim Ziyech. Laatstgenoemde zal de deur in de Johan Cruijff ArenA aan het einde van dit seizoen vrijwel zeker achter zich dicht slaan, waardoor de Amsterdammers op zoek zijn naar creativiteit. Ödegaard bewijst dit seizoen in dienst van Vitesse over voldoende creativiteit te beschikken.

De twintigjarige aanvallende middenvelder was in 33 officiële wedstrijden al goed voor 8 doelpunten en 9 assists. Bovendien creëerde hij in het huidige Eredivisie-seizoen al 98 kansen voor zijn teamgenoten; alleen Steven Berghuis (110) en Ziyech (101) brachten vaker een ploeggenoot in stelling.

Eerder op de dag meldde De Telegraaf al dat Real Madrid Ajax ‘een opening’ heeft geboden en dat de directie van de Amsterdamse club zich opnieuw gaat beraden over de eventuele zomerse komst van Ödegaard. Volgens het dagblad zou Real Madrid nu met minder dan de absolute hoofdprijs van twintig miljoen euro genoegen nemen