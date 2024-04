Arsenal sluit beroerde week af met zwaarbevochten zege op Wolverhampton

Arsenal heeft zaterdagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta was op bezoek bij Wolverhampton Wanderers met 0-2 te sterk door doelpunten van Leandro Trossard en Martin Ødegaard. Door de overwinning van Arsenal ligt de bal weer bij Manchester City, dat donderdag in actie komt.

Voor Arsenal was het een week om snel te vergeten. Na de nederlaag tegen Aston Villa (0-2) volgde midweeks de uitschakeling in de Champions League door Bayern München. Lang om na te treuren hadden de Londenaren echter niet, daar een bezoek moest worden gebracht aan potentiële bananenschil Wolverhampton.

Arteta besloot zijn ploeg op drie posities te wijzigen ten opzichte van de Champions League-kwartfinale tegen Bayern. Takehiro Tomiyasu, Jorginho en Gabriel Martinelli verdwenen uit de startopstelling. Voor hen in de plek kwamen Jakub Kiwior, Gabriel Jesus en Trossard.

Beide ploegen wisten in de eerste helft moeilijk tot echt uitgespeelde kansen te komen. Een schot van Kai Havertz kon makkelijk worden gepakt door José Sé, terwijl Declan Rice zijn bekeken inzet van een meter of twintig rakelings langs de paal zag gaan.

De beste mogelijkheid van de thuisploeg werd genoteerd door João Gomes. De Braziliaan was Kiwior kinderlijk eenvoudig de baas en besloot het zelf te proberen in de korte hoek. David Raya kreeg zijn hand echter achter de bal en werd gered door de paal.

Op slag van rust greep Arsenal de leiding. Na een klutssituatie kreeg Jesus de bal bij Trossard. Wat de Belg in gedachten had werd niet helemaal duidelijk, maar zijn inzet vloog via de binnenkant van de paal in het doel: 0-1.

Waar het eerste bedrijf al niet bol stond van vermaak, bood de tweede helft nog minder spektakel. Twintig minuten voor tijd stuitte Ben White op doelman Sá. Bovendien werd de verdediger van Arsenal afgevlagd wegens buitenspel.

Arteta had inmiddels twee frisse krachten binnen de lijnen gebracht en zag zijn ploeg het duel in blessuretijd in het slot gooien via Ødegaard. De middenvelder zag zijn voorzet geblokt worden, waarna hij het maar zelf deed in de korte hoek: 0-2.

Door de zege neemt Arsenal de koppositie weer over van Manchester City, dat wel een wedstrijd minder speelde. The Gunners hebben 74 punten, tegenover de 73 van City. Liverpool staat op plek drie met 71 punten.

