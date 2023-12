Aston Villa blijft imponeren en boekt tegen Arsenal 15e (!) thuiszege op rij

Arsenal heeft zaterdagavond dure punten verspeeld in de strijd om de titel in de Premier League. Het elftal van Mikel Arteta, die zelf vanwege een schorsing moest toekijken vanaf de tribune, ging onderuit bij Aston Villa: 1-0. The Villans melden zich door de zege steeds nadrukkelijker in de top van de ranglijst en staan nu derde met 35 punten uit 16 duels. Nummer twee Arsenal heeft één puntje meer.

Arteta besloot zijn ploeg nagenoeg intact te houden na de midweekse ontsnapping bij Luton Town (3-4). De enige wijziging in de startopstelling was de basisplaats van Oleksandr Zinchenko. De Oekraïner nam op de linksbackpositie de plek in van Jakub Kiwior.

Arsenal wist op voorhand dat het gat met Aston Villa bij een nederlaag verkleind zou worden tot een punt en dus kon de ploeg van Arteta zich geen misstap veroorloven. Liverpool had eerder op de middag de koppositie al overgenomen met een 1-2 zege bij Crystal Palace. Arsenal creëerde in de eerste helft kans op kans, maar wist de ban niet te breken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bukayo Saka kwam net te kort, Martin Ødegaard schoot in de korte hoek in het zijnet en Gabriel Jesus zag zijn inzet gekeerd worden door Emiliano Martínez. Waar Arsenal slordig omsprong met de kansen, was Aston Villa dodelijk effectief.

Bij de eerste beste kans van de wedstrijd greep de ploeg van Unai Emery meteen de leiding. John McGinn werd bediend door Leon Bailey, draaide weg bij zijn tegenstander en schoot raak. Het betekende het vierde competitiedoelpunt van het seizoen voor de Schot, nu al een record.

In de tweede bedrijf veranderde het spelbeeld niet en was het Arsenal dat Aston Villa de wil oplegde, zonder daarbij tot hele grote kansen te komen. Kort na rust schreeuwde Jesus om een strafschop nadat hij neerging in de vijandelijke zestien, maar daar wilde scheidsrechter Jarred Gillett niet aan.

Het dichtst bij een treffer was Arsenal na een klein uur spelen, toen Martínez zich verkeek op een hoekschop vanaf de rechterkant. De wereldkampioen liet de bal los, maar werd gered door de paal. Vijf minuten later werd een doelpunt van Saka afgekeurd wegens buitenspel.

Arsenal drong wel aan en bracht Leandro Trossard en Eddie Nketiah binnen de lijnen, maar moest toezien hoe Villa ogenschijnlijk eenvoudig stand hield. In de absolute slotfase zag Arsenal voor de tweede keer een doelpunt worden afgekeurd, ditmaal na hands van Kai Havertz. Voor Villa is het de vijftiende (!) competitiezege op rij in eigen huis, een clubrecord.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Liverpool 16 11 4 1 21 37 2 Arsenal 16 11 3 2 18 36 3 Aston Villa 16 11 2 3 15 35 4 Manchester City 15 9 3 3 19 30 5 Tottenham Hotspur 15 8 3 4 7 27 6 Manchester United 16 9 0 7 -3 27 7 Newcastle United 15 8 2 5 15 26 8 Brighton & Hove Albion 16 7 5 4 5 26 9 West Ham United 15 7 3 5 1 24 10 Chelsea 15 5 4 6 2 19 11 Brentford 16 5 4 7 1 19 12 Wolverhampton W. 16 5 4 7 -5 19 13 AFC Bournemouth 16 5 4 7 -9 19 14 Fulham 15 5 3 7 -5 18 15 Crystal Palace 16 4 4 8 -8 16 16 Nottingham Forest 16 3 5 8 -11 14 17 Everton 15 6 2 7 -2 10 18 Luton Town 15 2 3 10 -14 9 19 Burnley 16 2 2 12 -18 8 20 Sheffield United 16 2 2 12 -29 8

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties