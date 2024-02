Arsenal heeft geen kind aan Burnley en behoudt perfecte score in 2024

Arsenal heeft zaterdag de druk op de koppositie in de Premier League in stand gehouden. De ploeg van Mikel Arteta had geen kind aan degradatiekandidaat Burnley, dat na negentig minuten spelen met 0-5 afdroop. Arsenal blijft zo nog altijd ongeslagen sinds de jaarwisseling. Het komt op twee punten van koploper Liverpool, dat zaterdag eveneens wist te winnen.

Het gaat Arteta en zijn manschappen voor de wind in de competitie. In 2024 werd achtereenvolgens van Crystal Palace (5-0), Nottingham Forrest (1-2), Liverpool (3-1) en West Ham United (0-6) gewonnen. Burnley leek de ideale tegenstander om die zegereeks te verlengen.

De ploeg van Vincent Kompany won nog maar drie keer dit seizoen, waarvan de laatste keer van 23 december dateerde. Mede daarom staat het in punten gelijk met hekkensluiter Sheffield United, dat er eveneens slechts dertien verzamelde.

Als er al hoop was bij the Clarets op een resultaat kon die gauw de ijskast in. Martin Ødegaard opende al na vier minuten de score met een droge knal van net buiten de zestien.

Bukayo Saka bracht the Gunners nog voor de onderbreking op rozen. De vleugelaanvaller verzilverde een strafschop na een charge op Leandro Trossard.

Na de onderbreking ging Arsenal rustig verder met waar het gebleven was. Na de 0-3 van Saka – een hard schot in het doeldak waarbij Burnley-goalie James Trafford niet vrijuit ging – vijzelden Trossard en Kai Havertz de score nog verder op.

Laatstgenoemde maakte de mooiste: de Duitse aanvaller annex aanvallende middenvelder schoot binnen na een onvervalste panna bij Hannes Delcroix. Arsenal kan dus rustig achteroverleunen en kijken wat concurrent Manchester City later op de dag doet.

The Citizens hadden namelijk evenveel punten als Arsenal, en bovendien een identiek doelsaldo. Nu heeft de ploeg van Josep Guardiola een verschil van vijf goed te maken. Tegenstander van zaterdag is Chelsea, de nummer tien in de Premier League. Dat presteert deze jaargang nog altijd wisselvallig.



