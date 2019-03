‘Vijf ‘children of the revolution’, een kleurrijke afspiegeling van Nederland’

De Nederlandse kranten reageren vrijdagochtend positief op de 4-0 overwinning die Oranje donderdagavond boekte op Wit-Rusland. De manschappen van Ronald Koeman kenden na het razendsnelle openingsdoelpunt van Memphis Depay een vrij eenvoudige avond in De Kuip. De rol van de aanvaller, die bij elk doelpunt van Oranje direct betrokken was, wordt uitgelicht door alle dagbladen.

"Oranje danst door Depay", kopt De Telegraaf vrijdagmorgen. De aanvaller wordt een 'rasartiest' genoemd, die samen met Jasper Cillessen, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum de 'ruggengraat' van Oranje vormt. "Eigenlijk was Marten de Roon de enige dissonant. De keuze van Koeman om de speler van Atalanta Bergamo in de tweede helft te vervangen door Davy Pröpper was gezien de tussenstand logisch." Ook in het Algemeen Dagblad wordt Depay tot 'man van de avond' gekroond. Zijn 'energie, speelsheid, spelplezier en voortdurende beweging' zegt alles over de staat van het huidige Oranje, meent de krant.

Een drie en een negen voor Oranje bij start van EK-kwalificatiereeks

"Je hoefde de afgelopen dagen alleen maar even op de officiële wedstrijdposter van de KNVB te kijken om te zien hoe het Nederlands elftal is gegroeid in dik een jaar tijd. Bij zijn aanstelling stond Ronald Koeman nog prominent op het affiche, eenzaam: meer blikvangers waren er welbeschouwd niet", luidt het. "Inmiddels prijken Depay en Georginio Wijnaldum naast de stoere captain Virgil van Dijk. Schuin daarachter: Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Vijf roergangers van een nieuwe generatie internationals, the children of the revolution, een kleurrijke afspiegeling van het moderne Nederland."

Ook De Volkskrant staat even stil bij de culturele achtergrond van de sterren van de ploeg van Koeman. "Oranje, een bonte coalitie van kleur, glorieerde bij vlagen als de minisamenleving van 's lands beste voetballers, met spel wisselend tussen rechter- en linkervleugel, soms handig laverend door het centrum. Met vier doelpunten van migrantenzonen bovendien, om een link te leggen met de ruk naar rechts bij de verkiezingen", geeft men aan. "De Leeuw van Oranje toonde zich in Rotterdam van zijn aanlokkelijke kant en hoefde maar een paar keer zachtjes te brullen om Wit-Rusland te verjagen."

"Op diens 56ste verjaardag kon Oranje voldoen aan de grootste wens van bondscoach Koeman: de eerste punten pakken bij de start van de EK-kwalificatie", vult Trouw aan, om eraan toe te voegen dat het niet zo vloeiend ging als wellicht gehoopt. De 'overgave' waarmee Frenkie de Jong en Marten de Roon zich bereid toonden om te verdedigen in balverlies, was dan ook belangrijk. "De Jong kon uiteraard tegen de matige opponent zijn leuke passes geven, maar op een bepaalde manier sprong dit meer in het oog: zoals hij zich na een zwakke trap van doelman Cillessen nog voor Igor Stasevich wierp."