Een drie en een negen voor Oranje bij start van EK-kwalificatiereeks

Het Nederlands elftal begon donderdagavond uitstekend aan de kwalificatiereeks voor het EK 2020. De thuiswedstrijd tegen Wit-Rusland leverde geen enkel probleem op voor de manschappen van Ronald Koeman: 4-0. Voetbalzone beoordeelt de spelers van Oranje die minstens een helft speelden met een rapportcijfer.



Cijfers Oranje

Jasper Cillessen: 6

Veel is er niet om Cillessen op te beoordelen. Het zou niet helemaal juist zijn om hem af te rekenen op een slechte inspeelpass in de veertiende minuut, zeker omdat hij dertien minuten voor tijd een uitstekende redding verrichtte op het enige moment waarop de keeper er echt moest staan.

Denzel Dumfries: 7

Voor rust een bron van inspiratie aan de rechterflank. Dumfries sprintte onophoudelijk langs de lijn en beloonde zichzelf door de 2-0 van Wijnaldum voor te bereiden. Dumfries was ook op tijd terug als het moest en won veel van zijn duels op felheid. In de tweede helft werd het een stuk minder bij de back, maar dat leek door fysieke ongemakken te komen.

Virgil van Dijk: 7,5

De aanvoerder speelde zijn 25ste interland en kan mede door zijn doelpunt terugkijken op een geslaagd jubileum. Heel vaak hoefde hij achterin niet in actie te komen, maar Van Dijk zette na 26 minuten een goed blok bij een ogenschijnlijk grote kans voor Wit-Rusland en had ook na rust enkele belangrijke verdedigende acties. Een slordig moment, tien minuten voor rust, werd door zijn eigen doortastendheid opgelost.

Matthijs de Ligt: 5,5

We hebben De Ligt weleens beter zien spelen. Net zoals bij Ajax probeerde hij door te schuiven naar het middenveld en op die manier van waarde te zijn, maar er kroop slordigheid in zijn spel en daardoor kwamen de intenties van de mandekker niet uit de verf. Achterin was hij ook niet altijd scherp; zo was het zijn man die twaalf minuten voor tijd bijna voor de 3-1 zorgde.

Daley Blind: 5

Een verdediger moet allereerst op zijn verdedigende acties worden beoordeeld en daarin schoot Blind soms tekort. Hij werd meermaals te makkelijk voorbijgelopen door zijn tegenstanders en lijkt door zijn gebrek aan snelheid geschikter als centrumverdediger dan als linksback. Desondanks was hij met zijn balveroveringen op de vijandelijke helft wel belangrijk in het aanvalsspel van Oranje in de eerste helft.

Georginio Wijnaldum: 8

Met een doelpunt en het versieren van een penalty speelde de basisklant van Liverpool een hoofdrol in de voor hem vertrouwde Kuip. Voorafgaand aan de 2-0 zag hij Dumfries vrijstaan aan de rechterflank en zo zette Wijnaldum de aanval op waaruit hij zelf wist te scoren. Niet alleen op die manier was hij waardevol, want ook zijn felheid en inzet zijn prijzenswaardig.

Marten de Roon: 4,5

De middenvelder speelde zeker niet zijn beste interland ooit voor Oranje. Zijn discutabele gele kaart viel hem niet aan te rekenen, dat was meer de fout van Blind, maar balverlies van De Roon leidde tot enigszins dreigende momenten. Zijn bijdrage was beperkt en het was niet verrassend dat Koeman hem in de rust besloot te wisselen.

Frenkie de Jong: 7,5

De Jong speelde zoals we van hem gewend zijn: zuiver, dynamisch, intelligent bewegend en inspirerend. Zowel voorin als achterin was De Jong belangrijk; opvallend was de manier waarop hij de slechte inspeelpass van Cillessen in de veertiende minuut wist te corrigeren.

Steven Bergwijn: 3

Ronald Koeman gaf Bergwijn de voorkeur boven Quincy Promes, maar de buitenspeler van PSV betaalde het vertrouwen niet terug. Hij was ongelukkig in zijn acties: zijn verkeerde aannames en inschattingen vielen op. Nervositeit leek de veelal onzichtbare Bergwijn parten te spelen. Anderzijds creëerde hij wel ruimte voor zijn medespelers door steeds het centrum in te duiken en op die manier leverde hij ook zijn bijdrage.

Memphis Depay: 9

Het duel is vijftig seconden onderweg, als een messcherpe Depay het snelste Oranje-doelpunt sinds maart 2005 (Phillip Cocu tegen Roemenië na 38 seconden) maakt. Depay, die nog een treffer en ook twee goede assists voor zijn rekening nam, was met zijn fraaie acties een van de grote uitblinkers aan de zijde van Oranje: telkens als hij de bal had, zaten de toeschouwers op het puntje van de stoel.

Ryan Babel: 7,5

Een balvast aanspeelpunt, dat zich vaak aanbood bij medespelers en handig inspeelde op slordigheden van de Wit-Russen. Zowel in balbezit als zonder de bal was de aanvaller aanwezig. Hij kwam zelf niet tot scoren, maar Babel behoorde desondanks tot de uitblinkers van Oranje, zeker in de eerste helft.

Davy Pröpper: 6

Maakte in de tweede helft zijn entree als vervanger van De Roon. Een opvallende rol speelde de invaller niet, maar veel fouten maakte hij ook niet. Hij nam echter ook een stuk minder risico dan De Roon: ging bij de Atalanta-middenvelder slechts 2,4 procent van zijn passes achteruit, bij Pröpper was dat 17,4 procent.