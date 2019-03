Fout van Stefan de Vrij leidt Europese eliminatie van Inter in

Eintracht Frankfurt heeft zich donderdagavond bij de laatste acht van de Europa League geschaard. De Bundesliga-club stapte op bezoek bij Internazionale als winnaar van het veld en dat was voldoende na de doelpuntloze remise in eigen huis: 0-1. Aan de doorslaggevende treffer ging een grote fout van Stefan de Vrij vooraf. Villarreal was tegelijkertijd opnieuw te sterk voor Zenit Sint-Petersburg. De nota bene nummer zeventien van LaLiga zegevierde met 2-1 over de koploper van de Russische competitie.

Internazionale - Eintracht Frankfurt 0-1

De voorsprong van het bezoek na het klinken van het rustsignaal was zeer verdiend. Eintracht liet in de eerste 45 minuten goed voetbal zien en had eigenlijk met een ruimere voorsprong de kleedkamers moeten betreden. Inter kwam na vier minuten goed weg toen een rebound van Sébastien Haller, na een redding van Samir Handanovic op een schot van Mijat Gacinovic, tegen de lat ging. Eén minuut later ging Stefan de Vrij de fout in: hij beoordeelde een bal niet goed, waarna hij na een mislukte kopbal op snelheid werd afgetroefd door Luka Jovic en Handanovic geen antwoord had op zijn lobje. Een treffer van Haller werd wegens buitenspel afgekeurd en luttele minuten voor rust stond Handanovic de 0-2 van Gacinovic in de weg.

In de tweede helft legde Inter meer risico in het spel en zocht het team van Luciano Spalletti meer de aanval op. Een schot van Matteo Politano miste precisie, terwijl een poging van Milan Skriniar door Makoto Hasebe van richting werd veranderd en maar net naast het doel van Kevin Trapp ging. Handanovic moest tegelijkertijd in actie komen op pogingen van Haller en Filip Kostic. Het scorebord in het Giuseppe Meazza kwam niet meer in beweging en zodoende gaf het doelpunt van Jovic de doorslag na 180 minuten voetbal in Frankfurt en Milaan. Jetro Willems werd na dik zeventig minuten vervangen door Marc Stendera, terwijl Jonathan de Guzman na een uur spelen de plaats van Gacinovic had ingenomen.

Villarreal - Zenit Sint-Petersburg 2-1

Een week na de knappe 2-3 zege op Russische bodem zegevierde het team van Javier Calleja opnieuw. Na een half uur spelen verscheen de 1-0 op het scorebord: na een goede tegenaanval kwam het leer terecht bij Gerard Moreno, die zag hoe zijn uithaal vanaf de rand van het strafschopgebied licht werd aangeraakt en fraai achter Andrey Lunev belandde. Vlak na de onderbreking verdubbelden de Oost-Spanjaarden de voordelige marge. Na een goede actie van Moreno op rechts ontsnapte Carlos Bacca aan de aandacht van de defensie van Zenit en mocht hij ongehinderd raak koppen: 2-0. Vlak voor tijd had Jaume Costa de 3-0 moeten maken, maar zijn sierlijke inzet eindigde op de lat. In de extra tijd nam Branislav Ivanovic de eindstand voor zijn rekening.