Gevoelig weerzien in De Kuip: ‘Ik ga niet juichen tegen Feyenoord, nee’

Aanstaande zondag staat de Rotterdamse derby tussen Feyenoord en Sparta weer op het programma. Voor Jonathan de Guzmán is het een bijzonder affiche. De middenvelder van Sparta speelt dan met zijn huidige club tegen de ploeg waar het voor hem allemaal begon. In gesprek met RTV Rijnmond blikt hij vooruit op het treffen met Feyenoord in De Kuip.

De Guzmán startte zijn carrière in het shirt van Feyenoord. De geboren Canadees streek na zijn komst in Nederland neer in Rotterdam en trad toe tot de jeugdopleiding van Feyenoord. In 2005, drie dagen na zijn achttiende verjaardag, maakte hij zijn debuut tegen sc Heerenveen. De Guzmán zou tot de zomer van 2010 onder contract blijven en in totaal speelde hij 128 wedstrijden voor de Stadionclub. Daarin was hij goed voor 26 doelpunten en 23 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het blijft bijzonder. Ik ken natuurlijk heel wat mensen bij de club. Het voelt altijd fijn om terug te komen in De Kuip”, begint De Guzmán zijn verhaal tegen RTV Rijnmond. Ondanks dat Feyenoord in die periode donkere jaren kende wist De Guzmán in 2007/08 de beker te winnen. De controleur bewaart nog altijd mooie herinneringen aan de tijd bij Feyenoord.

De Guzmán vertrok in de zomer van 2010 naar RCD Mallorca en zou later onder andere onder contract staan bij Villarreal, Swansea City, Napoli en Eintracht Frankfurt. Echter verloor hij nooit de verrichtingen van Feyenoord uit het oog. “Ik probeerde dan wedstrijden te kijken. Hoe ze het wekelijks doen. Feyenoord is altijd bij mij blijven hangen, ik ben gewoon een fan van de club.”

Sparta weet al 25 jaar niet wat winnen is in Rotterdam-Zuid. Op Het Kasteel wist de ploeg Feyenoord nog wel eens te verslaan, maar in het zuiden van de havenstad krijgt Sparta amper voet aan de grond.

“Het is lastig om als tegenstander in De Kuip te spelen. Ik denk dat iedere tegenstander het daar lastig heeft. Het is een groot stadion en daarnaast hebben ze ook een erg goed team. Er zit veel variatie in hun spel. Je speelt tegen een van de beste spelers van de competitie”, zo blikt De Guzmán vooruit op de wedstrijd. Op de vraag of De Guzmán juicht als hij scoort in De Kuip aankomende zondag, reageert hij: “Tegen Feyenoord ga ik niet juichen, dat ligt te gevoelig bij mij.”

Aflopend contract

Tot slot gaat De Guzmán ook nog in op zijn aflopende contract. De middenvelder staat sinds zijn komst van OFI Kreta in 2021 onder contract bij, maar zijn huidige verbintenis loopt af komende zomer. De in Ontario geboren middenvelder denkt echter nog niet aan stoppen. “Ik voel me goed en fitter dan vorig seizoen. Ik sta zeker nog open voor een langer jaar bij Sparta. Week voor week kijk ik hoe ik me voel en op dit moment sta ik zeker open voor een langer verblijf.”

Bij Sparta draait het de laatste weken wat minder. De club won na de winterstop pas een keer, maar is al sinds november aan een mindere serie bezig. Hierdoor is Sparta wat plaatsen gezakt op de ranglijst en neemt het nu de negende plek in beslag. Afgelopen weekend verloor Sparta met 0-2 van PEC Zwolle. Eerder dit seizoen pakte Feyenoord via talent Leo Sauer in de blessuretijd nog een punt op Het Kasteel. Toen werd het 2-2.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties