Ajax ontsnapt tegen PEC Zwolle en verkleint gat met PSV

Ajax heeft de achterstand op koploper PSV verkleind naar twee punten. De op voorhand veelbesproken wedstrijd tegen PEC Zwolle, die door de KNVB verplaatst werd vanwege de dubbele ontmoeting van de Amsterdammers in de achtste finales van de Champions League met Real Madrid, eindigde woensdagavond in 2-1. Na de gelijkmaker van Vito van Crooij in de 77ste minuut werd het nog spannend in de Johan Cruijff ArenA. Invaller Noa Lang was vlak voor tijd belangrijk met zijn assist op Daley Blind.

Ajax begon voor eigen publiek zonder Hakim Ziyech en Frenkie de Jong. De twee Ajacieden waren niet okselfris uit de week gekomen waarin gewonnen werd van Real Madrid en Fortuna Sittard. Waar Ziyech buiten de wedstrijdselectie werd gelaten, zat De Jong de complete wedstrijd op de bank. Zakaria Labyad profiteerde met een basisplaats van de blessure van Ziyech. De thuisploeg was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij, maar heel overtuigend was het niet. Ajax speelde in een laag tempo en had tegen de verdedigend ingestelde ploeg van Jaap Stam moeite om tot kansen te komen.

De terugkeer van doelman Mickey van der Hart liep uit op een teleurstelling, want al vroeg in de wedstrijd ging hij geblesseerd naar de kant. De sluitpost moest na een kwartier spelen redding brengen op een schot van Labyad en daarbij schoot een vinger uit de kom. Hij werd vervangen door ex-Ajacied Diederik Boer, die in de 32ste minuut geen antwoord had op een inzet van Dusan Tadic. Het was Labyad die een afgemeten voorzet in huis had en de Servische buitenspeler bij de tweede paal bediende: 1-0. De voorsprong was verdiend, ook al speelde Ajax niet groots. Vlak voor rust ontsnapte PEC Zwolle aan een grotere achterstand. Donny van de Beek werd met een fraaie bal door Tadic vrij voor Boer gezet, maar laatstgenoemde kon ternauwernood redding brengen.

Mickey van der Hart raakte vroeg in de wedstrijd geblesseerd.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Ajax. De kwartfinalist van de Champions League had de wedstrijd onder controle en het leek wachten op meer doelpunten voor de thuisploeg. Echter, het team van Stam liet na rust zijn tanden zien en maakte het Ajax het voetballen knap lastig. Echt gevaarlijk werd het niet voor het doel van André Onana, maar de mindere fase van Ajax leverde wel gefluit op vanaf de tribunes in de Johan Cruijff ArenA. PEC kreeg het gevoel dat er iets te halen viel en dat hadden de Amsterdammers geheel aan zichzelf te wijten. Ajax speelde slordig en slaagde er via de mogelijkheden die het kreeg niet in om de marge op twee te brengen. Nadat Labyad na een uur spelen vanaf de rand van het strafschopgebied over schoot, was Nicolás Tagliafico er na 65 minuten spelen dichtbij. Hij kopte naast vanuit een voorzet van Tadic.

Dat Ten Hag niet tevreden was bleek wel uit zijn wisselbeleid. Met nog twintig minuten op de klok haalde hij de teleurstellend spelende Dolberg en Labyad naar de kant, ten faveure van Joël Veltman en Klaas-Jan Huntelaar. Ajax ging er niet beter op spelen en kreeg een kwartier voor tijd het deksel op de neus. Vito van Crooij ontsnapte aan de rechterflank en prikte raak in de verre hoek. Ajax had de gelijkmaker over zichzelf afgeroepen. Een spannende slotfase brak aan, waarin de nummer twee van de Eredivisie de druk opvoerde. Ten Hag haalde Lasse Schöne naar de kant en bracht Noa Lang binnen de lijnen. Laatstgenoemde bleek van grote waarde. Met nog maar een paar minuten op de klok had hij een uitstekende voorzet in huis op Daley Blind, die van dichtbij de bevrijdende 2-1 tegen de touwen kopte. Ajax kwam in de slotfase niet meer in de problemen. De bezoekers eindigden nog met tien man, doordat doelpuntenmaker Van Crooij in de negentigste minuut zijn tweede gele kaart van de avond pakte.