Ajax boekt winst van 20,3 miljoen en ziet eigen vermogen stijgen

Ajax heeft over de eerste zes maanden van het boekjaar 2018/2019 een netto winst van 20,3 miljoen euro geboekt. De club uit Amsterdam heeft donderdag de halfjaarcijfers gepresenteerd en daaruit blijkt dat het operationale resultaat 27,5 miljoen euro positief is. De goede cijfers heeft de club voornamelijk te danken aan deelname aan de groepsfase van de Champions League en de verkoop van Justin Kluivert aan AS Roma.

De netto omzet van Ajax over de eerste zes maanden van het boekjaar 2018/2019 bedraagt 104,3 miljoen euro en kent daarmee een stijging van 56 miljoen euro. Tegenover de netto omzet staat ook een stijging van de netto bedrijfslasten. Deze zijn met 25,6 miljoen euro omhoog gegaan naar een bedrag van 76,8 miljoen euro. Het eigen vermogen is met 20,4 miljoen euro gestegen naar 178,7 miljoen euro.

Ajax meldt dat de voetbalomzet is gestegen van 52,5 miljoen euro naar 71,9 miljoen euro. Dit heeft de club vooral te danken aan de wedstrijden in de voorrondes van de Champions League en kwalificatie voor de groepsfase van het toernooi. Bovendien zijn de Europese recettes gestegen van 2,1 miljoen euro naar 8,4 miljoen euro. De opbrengsten uit de seizoenkaarten zijn met 800.000 euro gedaald naar 6,1 miljoen euro. Ajax verkocht 39.543 seizoenkaarten, 800 minder dan een jaar eerder.

Ajax laat weten dat de selectie van het eerste elftal, in het eerste halfjaar van het genoemde boekjaar, uit 25 spelers bestaat. Twee contractspelers zijn verhuurd, terwijl 41 spelers een jeugdcontract hebben. De club is in het betreffende boekjaar hogere salarissen gaan betalen. Hierdoor zijn de salariskosten met 16 miljoen euro gestegen naar 41,3 miljoen euro, mede door premies die zijn uitgedeeld door het behaalde resultaat in de Champions League.

De afschrijvingen op vergoedingssomen zijn met 7,8 miljoen euro gestegen naar 18,5 miljoen. Dit komt onder meer door het aantrekken van Dusan Tadic, Daley Blind, Hassane Bandé, Rasmus Kristensen, Nicolás Tagliafico en Zakaria Labyad. Mede door de transfer van Kluivert naar Roma kwam er in totaal 17,9 miljoen euro binnen. Ajax spreekt de verwachting uit over het gehele boekjaar 2018/2019 een operationele winst te boeken en te eindigen met een positief netto resultaat. Deze verwachtingen baseert de club op de inkomsten vanuit de Champions League en de transferinkomsten in het tweede halfjaar uit de transfers van Frenkie de Jong en Maximilian Wöber.