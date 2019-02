‘Frenkie de Jong is de beste speler tegen wie ik ooit heb gespeeld’

Frenkie de Jong heeft tijdens de twee Nations League-ontmoetingen van het Nederlands elftal met Frankrijk grote indruk gemaakt op Antoine Griezmann. De Franse aanvaller van Atlético Madrid noemt de middenvelder van Ajax maandag op een event van Puma zelfs de beste speler tegen wie hij ooit heeft gespeeld.

Oranje speelde vorig jaar tweemaal tegen Frankrijk in het kader van de Nations League. Het eerste duel in september werd door de Fransen met 2-1 gewonnen, maar in de return in De Kuip liep de wereldkampioen tegen een zeperd aan: mede dankzij een indrukwekkend spelende De Jong zegevierde Nederland met 3-0.

"Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are the best players of all time!" ?? Our exclusive interview "The Best" with Antoine Griezmann! ?? pic.twitter.com/PKPiKimk5w — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) February 25, 2019

De Jong heeft in beide duels grote indruk gemaakt op Griezmann, die ongeveer dezelfde ruimte bespeelde als de toekomstige middenvelder van Barcelona. "Dan moet ik Frenkie de Jong zeggen", antwoordt de vedette van Atlético Madrid op de vraag van Oh My Goal US wie de beste speler is tegen wie hij ooit gespeeld heeft. "Ik probeerde hem telkens onder druk te zetten, maar het wilde maar niet lukken."

Tijdens hetzelfde vragenvuur wordt Griezmann overigens de vraag voorgelegd wie hij de beste voetballer aller tijden vindt. De Fransman antwoordt met ‘Lionel Messi of Cristiano Ronaldo’. "Ik heb Diego Maradona en Pelé nooit zien spelen. En dan heb je ook Zinedine Zidane nog; Zidane heeft in tegenstelling tot Messi en Ronaldo het WK gewonnen."