‘Breuk tussen Bazoer en FC Porto aanstaande na disciplinaire straf'

Riechedly Bazoer heeft geen goede beurt gemaakt bij FC Porto. De middenvelder is volgens O Jogo voorlopig uit de A-selectie gezet door trainer Ségio Conceicão omdat hij tijdens de interlandperiode na vier vrije dagen te laat op de training is verschenen. Voorlopig moet de middenvelder trainen met Porto B. De krant meldt tevens dat Bazoer mogelijk eerder wordt teruggestuurd naar VfL Wolfsburg.

Bazoer beleeft vooralsnog een ongelukkige tijd in Portugal. Afgelopen zomer maakte hij vlak voor het sluiten van de transfermarkt op huurbasis de overstap van VfL Wolfsburg naar Porto. Waar hij in de Bundesliga nauwelijks aan spelen toe kwam, hoopte hij bij de Portugese topclub de draad weer op te pakken. Mede door blessureleed is zijn inbreng dit seizoen beperkt gebleven.

Bazoer maakte in september zijn debuut voor het tweede elftal van Porto tegen Oliveirense en na een kwartier viel hij uit met een schouderblessure. Eind oktober maakte hij zijn officiële debuut in het eerste elftal. In de Champions League-wedstrijd tegen Lokomotiv Moskou kwam hij zeven minuten voor tijd binnen de lijnen. Een week later was hij in de bekerwedstrijd tegen Varzim (4-2) trefzeker in het Estádio do Dragão. Sindsdien speelde de ex-Ajacied geen wedstrijd meer in het eerste elftal.