‘Ajax heropent jacht op Magallán en nadert akkoord over transfersom’

Ajax heeft de jacht op Lisandro Magallán opnieuw geopend, zo meldt De Telegraaf maandagochtend. De 25-jarige verdediger van Boca Juniors zal naar verwachting in januari de overstap naar Ajax maken. Beide clubs zijn elkaar vorige week genaderd over de transfersom, die door middel van bonussen kan oplopen tot negen miljoen euro.

De Argentijn speelt later deze maand de finale van de Copa Libertadores tegen River Plate, waarna hij in januari aan de selectie van trainer Erik ten Hag zal worden toegevoegd. Afgelopen zomer leek Magallán al op weg naar Ajax. Hij werd zelfs al medisch gekeurd in Amsterdam, maar Boca Juniors liet hem destijds niet gaan. De Argentijnse topclub uit Buenos Aires gaf aan eerst een vervanger in huis te willen halen alvorens Magallán zou mogen vertrekken.

Uiteindelijk kwam het niet tot een akkoord, waardoor de rechtspoot bij zijn huidige werkgever bleef. Directeur spelersbeleid Marc Overmars schakelde gelijk door en haalde Daley Blind voor maximaal 20,5 miljoen euro op bij Manchester United. Mocht de transfer doorgang vinden, dan wordt Magallán de tweede Argentijn in de selectie van Ten Hag. Vorig seizoen werd Nicolás Tagliafico al aangetrokken.

David Endt, voormalig teammanager van Ajax, volgt de Argentijnse competitie op de voet en zag Magallán regelmatig spelen. "Hij is een heel degelijke verdediger, waarvan ik denk: bij Ajax zou hij misschien een beetje uit de toon vallen", zei hij zondag bij De Tafel van Kees. "Hij heeft niet het creatieve vermogen en heeft over het algemeen geen goede inspeelpass, maar verdedigend is hij héél solide, een heel betrouwbare factor.”