‘De Ligt kan zich daar ontwikkelen aan de universiteit voor verdedigers’

Matthijs de Ligt is bezig aan zijn laatste seizoen bij Ajax, zo vermoedt David Endt. De voormalig teammanager van de Amsterdammers heeft grote bewondering voor de negentienjarige aanvoerder en denkt dat De Ligt komende zomer onhoudbaar is. Met name de volwassenheid van De Ligt maakt indruk op Endt, vertelt hij in een interview met Tuttosport.

De sportjournalist en auteur zegt zich te kunnen herinneren dat De Ligt een ballenjongen was bij Ajax. Toen de verdediger vijftien jaar was, zag Endt hem voor het eerst voetballen. "Hij was toen al anders dan alle anderen", blikt hij terug. "Hij was verreweg de sterkste op het veld. Hij werd toen nog ingezet als verdediger en middenvelder. Behalve een goede fysiek en techniek heeft hij ook een heel sterk karakter."

Hoewel Ajax vaker jonge aanvoerders heeft gehad, is De Ligt volgens Endt 'een uitzondering'. "Het klopt dat Ajax zich richt op jonge spelers, want we zijn altijd een moedige club geweest, maar ik herinner me alleen Christian Chivu en Rafael van der Vaart die op hun twintigste al aanvoerder waren. Ik heb nog nooit een jongen van achttien à negentien gezien met het karakter van De Ligt", aldus de voormalig teammanager.

"Het wordt onmogelijk om De Ligt in de zomer te behouden. Als de topclubs komen, is het moeilijk om 'nee' te zeggen", voorspelt Endt verder. Waar De Ligt uiteindelijk terechtkomt, is nog afwachten. "Hij past goed bij Barcelona, dat op dezelfde manier voetbalt als wij. Maar bij Juventus kan hij zich verdedigend nog verder ontwikkelen. Met Giorgio Chiellini en andere Bianconeri is dat als de universiteit voor verdedigers."