Henk van Stee is sinds maart werkzaam als technisch directeur van Sparta Rotterdam. De 56-jarige Rotterdammer werkte eerder in de jeugdopleiding van Feyenoord. In gesprek met Voetbal International geeft Van Stee te kennen dat er in zijn ogen maar één club is die constant potentiële topspelers voortbrengt.

“De mensen bij Sparta en Feyenoord zullen me het wel kwalijk nemen, maar dat is gewoon Ajax. Ze leiden al jarenlang topspelers op. En dat komt alleen maar doordat ze daar wél veeleisend zijn richting hun spelers. Ajax is wat dat betreft een voorbeeld, of we dat nou leuk vinden of niet”, aldus Van Stee, die eerder bij Shakthar Donetsk (als hoofd jeugdopleidingen) en Zenit (als hoofd jeugdopleidingen en sportief directeur) werkte.

“Ik heb toen ik in Oekraïne en Rusland was een klein onderzoekje gedaan naar hoeveel spelers onder de 23 jaar kansen kregen in het eerste elftal. Het resultaat: nul. In Nederland ben je routinier op je 24ste”, aldus de technisch directeur van Sparta, die van mening is dat de drive in landen als Oekraïne en Rusland groter is. “Die is vele malen groter dan hier, maar wat wil je ook?”

“Er is niets in die landen: geen goede infrastructuur, geen geld, geen georganiseerd voetbal”, vervolgt Van Stee. “Wie vooruit wil in het leven, moet er zelf hard voor werken. Dan kunnen we wel makkelijk zeggen dat wij dat in Nederland ook moeten creëren, maar hoe wil je dat doen in een welvaartstaat zoals de onze?”