Terugkeer naar de Eredivisie? Strootman bevestigt transfervrij vertrek bij Genoa

Kevin Strootman is aan zijn laatste weken bij Genoa bezig. De middenvelder bevestigt in gesprek met Radio Serie A dat zijn aflopende contract niet verlengd wordt.

Strootman kreeg het nieuws te horen van hoofdtrainer Alberto Gilardino. "Twee dagen geleden heeft Gilardino me verteld dat mijn contract niet verlengd wordt. Mijn avontuur bij Genoa eindigt hier", zijn de glasheldere woorden van Strootman.

De inmiddels 34-jarige Ridderkerker verscheen in de eerste seizoenshelft, wanneer hij fit was, regelmatig aan de aftrap bij Genoa. Na de winterstop moet Strootman het vooral met invalbeurten doen. Strootman kwam, inclusief zijn uitleenbeurten bij Genoa, in 76 duels in actie voor il Vecchio Balordo.

Het besluit om de niet onmisbare Strootman te laten gaan, komt dan ook niet als een grote verrassing. Bovendien meldden Italiaanse media eind maart dat Strootman zijn carrière zou willen vervolgen in de Eredivisie.

Strootman doorliep de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, waar hij na zijn debuut al snel een onmisbare schakel werd. Strootman maakte begin januari 2011 de overstap naar FC Utrecht, dat zeven ton voor hem neerlegde.

Twee jaar later vertrok Strootman als dragende speler naar PSV, voor zo'n 4,5 miljoen euro. Ook in Eindhoven wist hij zijn stormachtige ontwikkeling door te zetten. De controleur, die uiteindelijk 46 wedstrijden voor Oranje zou spelen, maakte in 2013 een transfer naar AS Roma.

Daar begon de Wasmachine, die een middenveld vormde met Radja Nainggolan en Daniele De Rossi, eveneens stormachtig. De loopbaan van Strootman wordt echter ook gekenmerkt door meerdere zware knieblessures, die hem parten speelden.

Strootman vertrok in 2018 naar Olympique Marseille, waar hij zijn oude niveau niet meer wist aan te tikken. Na verhuurbeurten aan Cagliari en Genoa (tweemaal) nam laatstgenoemde club hem in de zomer van 2023 definitief over. Na één seizoen in vaste dienst komt er dus een einde aan het avontuur van Strootman in Genua.

