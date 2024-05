Ronald Koeman maakt voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK bekend

Ronald Koeman heeft de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland bekendgemaakt. De bondscoach van Oranje kiest op zijn voorlopige lijst voor 30 spelers, waarvan er uiteindelijk 26 mee zullen gaan naar het prestigieuze eindtoernooi dat halverwege juni van start gaat. Op 7 juni moet de definitieve selectie worden ingeleverd bij de UEFA.

Oranje speelt op 6 en 10 juni nog oefeninterlands tegen Canada en IJsland. Op 16 juni start voor Nederland het EK tegen Polen. Daarna volgen nog minstens twee wedstrijden: de groepsduels met Frankrijk en Oostenrijk.

De grootste afwezige in de voorselectie is Mats Wieffer. De middenvelder van Feyenoord was de voorbije interlandperiodes steevast verzekerd van een plek in de Oranje-selectie, maar is door Koeman niet opgenomen in de voorlopige selectie.

Verder valt de afwezigheid van Joshua Zirkzee op. De aanvaller is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bologna, maar ziet de voorkeur in de aanval onder meer uitgaan naar Brian Brobbey en Wout Weghorst.

Een andere afwezige is Jurriën Timber. De verdediger viel al vroeg in het seizoen uit met een zware knieblessure. Hij maakte onlangs wel zijn rentree bij de beloften van Arsenal, maar zit niet in de dertigkoppige selectie. Dat geldt ook voor Noa Lang.

Volledige voorselectie Oranje:

Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Borussia Dortmund), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (PSV), Tijjani Reijnders (AC Milan), Quinten Timber (Feyenoord), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig), Wout Weghorst (TSG Hoffenheim)

