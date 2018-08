Mazraoui: ‘Ik denk dat ik het weet en denk dat het snel genoeg bekend wordt’

Noussair Mazraoui beleeft schitterende dagen. De rechtervleugelverdediger van Ajax heeft een oproep gekregen voor de nationale ploeg van Marokko, maar geniet ook interesse van Nederlands bondscoach Ronald Koeman en plaatste zich dinsdagavond met Ajax ten koste van Dynamo Kiev voor de groepsfase van de Champions League.

De keuze voor Marokko of Nederland is door hemzelf reeds gemaakt, maar daar wilde Mazraoui voor de camera's van Veronica niets over kwijt. “Ik snap dat je het vraagt, daar heb ik ook respect voor, maar daar kan ik niets over zeggen. Ik denk dat ik het weet en denk dat het snel genoeg bekend wordt”, beet Mazraoui het spits af, alvorens de journalist de aankomende interlands van Marokko benoemde. “Ja, precies.”

“Ik doe gewoon mijn ding”, vertelde Mazraoui over zijn stormachtige ontwikkeling in het hoogste keurkorps van Ajax. “In het begin was het wennen. Je maakt foutjes, zoals bijvoorbeeld tegen Standard Luik. Dat zijn dingen waarvan ik moet leren en nooit meer moet doen. Dat ik nu Champions League speel en dat we mooie ploegen tegenkomen, dat is geweldig.”

Mazraoui is door Hervé Renard, de bondscoach van Marokko, opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Malawi, maar hij sprak afgelopen week ook over zijn perspectief bij het Nederlands elftal. De in Leiderdorp geboren verdediger speelde in vertegenwoordigende jeugdelftallen van Marokko en zat ook in de voorselectie voor het WK, maar speelde nog geen interland voor de A-ploeg.