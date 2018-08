Van Hooijdonk pleit voor sjeik in Rotterdam: ‘Feyenoord is een topclub’

Feyenoord won deze maand weliswaar de Johan Cruijff Schaal, maar na de Europese uitschakeling door AS Trencín en de nederlaag bij De Graafschap in de eerste speelronde van de Eredivisie werd het woord crisis al in de mond genomen. Het team van Giovanni van Bronckhorst was zondag met 3-0 te sterk voor stadsgenoot Excelsior, maar het is maar de vraag of het lek daarmee boven is. Pierre van Hooijdonk heeft een oplossing.

“Er moet een groot schip met geld binnenvaren”, vertelde de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord bij Studio Voetbal. “Een sjeik bijvoorbeeld. Feyenoord is een topclub. En ik denk dat, zoals het nu gaat, lang kan gaan duren voordat je de aansluiting hebt met Ajax en PSV.” Feyenoord steeg door de eerste zege van het seizoen naar de zevende plaats op de ranglijst met drie punten achterstand op de koplopers AZ en PSV.

Niet iedereen aan tafel zag de suggestie van Van Hooijdonk zitten. "Het is de vraag of het bij Feyenoord past", zei Willem Vissers, journalist van de Volkskrant. “Het is een volksclub. Ik denk dat een heel groot deel van Het Legioen er totaal niet op zit te wachten. Ik vraag me af of een sjeik echt geïnteresseerd is in Feyenoord. Buiten Nederland is het Nederlands voetbal nauwelijks te zien op televisie.”

“Dat ligt toch anders bij de Engelse clubs die overgenomen zijn. De Premier League is overal ter wereld te zien." Van Hooijdonk noemt de grootste clubs uit Engeland als voorbeelden. "Ik geloof niet dat ze er in Manchester een probleem van maken. Mensen willen succes, landstitels. Champions League-voetbal. Ik denk dat het de supporters helemaal niet uitmaakt. Als je kan garanderen dat het geld en de successen komen. Achttien jaar lang wachten op een landstitel is voor een club als Feyenoord veel en veel te lang.”