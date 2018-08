Ziyech krijgt advies: ‘Misschien is het nog te vroeg voor het buitenland’

Hakim Ziyech dreigt het seizoen af te moeten maken bij Ajax. De 25-jarige middenvelder heeft meermaals aangegeven deze zomer een transfer te willen maken, maar vooralsnog is van een vertrek uit Amsterdam geen sprake. Wim Kieft stelt zondagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport dat Ziyech nog niet toe is aan de stap naar een buitenlandse topcompetitie.

De oud-spits en analist erkent de kwaliteiten van de Ajax-middenvelder, maar is evenwel van mening dat hij nog niet consistent genoeg is. "Misschien is het zelfs nog wel te vroeg om naar het buitenland te gaan. Zijn grote probleem is om constant te zijn", aldus Kieft, die wel had genoten van het spel van Ziyech afgelopen dinsdag in de voorronde van de Champions League tegen Standard Luik. "Als hij speelt zoals afgelopen week, dan is hij zo geconcentreerd en zo bepalend."

Ziyech werd lang in verband gebracht met een transfer naar AS Roma, maar doordat de Italiaanse transfermarkt inmiddels gesloten is, kan door die transfer een streep. Ook de transferperiode in Engeland is inmiddels verlopen. Mario Been, net als Kieft te gast bij het televisieprogramma, noemt het 'frappant dat maar weinig clubs zich melden' voor de Marokkaans international.

Volgens Youri Mulder doet Ajax er goed aan Ziyech een nieuw contract aan te bieden in de hoop hem langer in Amsterdam te houden. "Misschien moeten ze bij Ajax ook maar zijn contract openbreken en zeggen: Jij blijft gewoon. Naar de salaris-maatstaven van Tadic? Dat vind ik wel. Ik denk dat als ze doorgaan in de Champions League, hij bovendien heel graag bij Ajax blijft."