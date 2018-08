‘De Jong neemt afscheid van Ajax en vertrekt naar Australië’

Siem de Jong gaat Ajax verlaten. Het Algemeen Dagblad meldt dat de club uit Amsterdam met Sydney FC in onderhandeling is over een huurconstructie. Het contract van de 29-jarige De Jong loopt bij Ajax nog tot de zomer van 2020 door.

De Jong keerde vorig jaar zomer terug bij de club van trainer Erik ten Hag, maar heeft sindsdien nog maar weinig laten zien. Hij kwam in het vorige voetbaljaar tot 21 competitiewedstrijden. In het lopende seizoen kwam De Jong nog niet in officieel verband in actie voor het eerste elftal.

Ten Hag verklaarde De Jong onlangs nog niet wedstrijdfit voor het duel met Standard Luik: “Siem is nog niet wedstrijdfit en daarom hebben we ervoor gekozen hem een programma in Amsterdam te laten volgen. Hij heeft meer aan trainingen bij Jong Ajax dan hier relatief weinig doen.”

“Daar kan hij in teamverband gericht trainen en hopelijk snel weer fit raken”, legde Ten Hag uit. De Telegraaf schreef hierop dat de rol van De Jong bij Ajax ‘voorlopig’ is uitgespeeld en dat een transfer ‘mogelijk uitkomst’ zou kunnen bieden. De Jong heeft nu inderdaad gekozen voor een overstap en gaat dus aan de slag in Australië. Bij Sydney speelt onder anderen Jop van der Linden.