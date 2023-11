‘We dachten allemaal dat het prima ging, toen werd Frank de Boer helemaal gek!’

Donderdag, 2 november 2023

Joël Veltman vond het vreemd om onlangs met Brighton & Hove Albion tegenover zijn oude club Ajax aan te treden. In de podcast Football is Life vertelt de 31-jarige verdediger aan zijn ex-ploeggenoten Daley Blind en Siem de Jong over het treffen met de Amsterdammers in de Europa League. Daarnaast kwam ook zijn debuut bij Ajax ter sprake.

Veltman wordt onder meer gevraagd hoe het is om als Ajacied tegen Ajax te spelen. “Ik vond het heel gek, man. Ik weet niet wat ik had de dagen ervoor. Ik had een beetje een raar gevoel in mijn onderbuik. Zenuwen, maar ook weer niet. Ik kon het echt niet plaatsen. Als dat fluitje eenmaal gaat, dan gaat dat ook wel weer weg.”

“Waar achteraf die zenuwen en dat gevoel vandaan kwamen? Dat is toch het gevoel wat we alle drie kennen. Ik heb daar zo lang gevoetbald. Om tegen je oude club te spelen, dat is iets speciaals.” Veltman geeft aan dat hij expres niet te uitbundig juichte bij de doelpunten van Brighton, dat uiteindelijk met 2-0 te sterk bleek.

“Je denkt er eigenlijk bij alles wat je doet toch wel een beetje over na. Normaal wil ik wel graag iemand een kegel geven, maar dat wilde ik nu ook niet. Je doet je ding, maar ook weer niet helemaal.”

Veltman maakte in augustus 2012 zijn officiële debuut voor Ajax. De Amsterdammers beleefden met een 1-6 zege een probleemloze middag op bezoek bij NEC. Toch staat de donderspeech die trainer Frank de Boer toen gaf bij veel supporters in het geheugen gegrift. “Wij stonden 0-5 voor, niks aan de hand. NEC maakte 1-5, maar ja, wij dachten allemaal: prima. En toen werd Frank de Boer helemaal gek!”, memoreert Veltman.

“Dat was onnodig”, haakt Blind in. “We kregen een goal of een grote kans tegen en hadden vlak daarna een drinkpauze. Toen wilde hij denk ik een statement maken dat we niet te makkelijk moesten gaan denken.”

De Jong kan zich het duel ook nog goed herinneren. “Het was toen 37 graden, dus wij dachten toen dat het echt een moeilijke wedstrijd zou worden. We stonden na een kwartier 0-3 voor en het werd zelfs nog 0-5. En toen die drinkpauze... Veel mensen komen daar nog op terug, dan vragen ze: ‘Weet je nog met Frank de Boer?.’ Hij heeft toen wel de toon gezet.”