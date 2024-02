Van Gaal maakte uiterst pijnlijke opmerking tegen Toornstra na Oranje-debuut

Jens Toornstra heeft in Fresia & Milan parkeren de bus een boekje opengedaan over voormalig bondscoach Louis van Gaal. De spraakmakende oud-trainer liet de middenvelder van FC Utrecht in 2013 tijdens een Azië-trip debuteren namens het Nederlands elftal. Toornstra deed mee tijdens de zeges op Indonesië (0-3) en China (0-2), maar zal vooral de woorden van Van Gaal achteraf nooit meer vergeten.

Toornstra debuteerde als speler van Utrecht op 23-jarige leeftijd in Oranje. De middenvelder uit Alphen aan den Rijn speelde de volledige wedstrijd mee tegen Indonesië, waarna hij vier dagen later ook een helft mocht aantreden tegen China.

Na zijn debuut in Indonesië ontving Toornstra een haasje van de KNVB. De rechtspoot kreeg het eerbetoon uitgereikt van de altijd kritische Van Gaal. Toornstra heeft daar een heerlijke anekdote aan overgehouden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het was hartstikke warm daar”, herinnert Toornstra zich. “Ik stond in de basis en na 75 minuten kon ik niet meer. Die Schaken bleef maar gaan aan de rechterkant, maar in het laatste kwartier heb ik drie ballen afgekapt en naar achteren gespeeld. Toen liep ik het veld af en zei Louis: ‘Jij bent echt kampioen achteruit spelen, hè?' Dus ik kwam van een koude kermis thuis, ja.”

Toornstra zelf was best tevreden over zijn debuut. “Voor mijn gevoel had ik redelijk gespeeld, maar door Louis stond ik weer met beide benen op de grond”, aldus de middenvelder, die met een lach terugdenkt aan het bewuste moment. “Ik heb heerlijk geslapen die nacht!”

Uiteindelijk speelde Toornstra vier interlands namens Oranje. De middenvelder van Utrecht is er trots op dat hij onder Van Gaal mocht debuteren. “Dat is wel mooi, zeker omdat het in 2013 al was. Ik moet wel zeggen dat de grote spelers rust kregen tijdens die interlandperiode. Maar: een haasje is een haasje!”

Van Gaal nam destijds meerdere debutanten op in zijn selectie voor de Azië-trip. Onder meer Dwight Tiendalli, Miquel Nelom, Siem de Jong, Toornstra, Lerin Duarte en Ricky van Wolfswinkel waren van de partij. Toornstra moest vervolgens tot 2017 wachten op een nieuwe oproep, in het jaar dat hij kampioen werd met Feyenoord.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties