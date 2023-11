‘Heel slechte sfeer’ bij Ajax komt ter sprake: ‘Het is niet leuk, nee’

Donderdag, 2 november 2023 om 14:42 • Wessel Antes • Laatste update: 16:26

Siem de Jong heeft in de podcast Football is Life van FC Afkicken een boekje opengedaan over de huidige sfeer bij Ajax. De voormalig middenvelder van de Amsterdamse recordkampioen is momenteel bezig aan een talentenprogramma bij de club, waardoor hij de malaise van dichtbij meemaakt. De Jong erkent dat het momenteel niet gezellig is op de werkvloer in de Johan Cruijff ArenA.

Football is Life is de gezamenlijke podcast van De Jong, Daley Blind en journaliste Diana Kuip. In de aflevering van deze week is ras-Ajacied Joël Veltman te gast, waardoor de Amsterdamse club ter sprake komt. De Jong neemt zelf het initiatief om zijn collega podcaster Kuip voor te zijn.

“Nu wilde jij natuurlijk weten wat wij vinden van hoe het nu gaat bij Ajax”, vraagt De Jong aan Kuip. “Nou ja, op zich. Siem, jij loopt er de hele dag rond, dus hoe is het daar? Is het nog wel leuk om daar te werken aan je traineeship?” De Jong neemt geen blad voor de mond. “Nou nee, het is niet leuk nee. De sfeer is natuurlijk echt heel slecht op dit moment.”

“Op kantoor, de mensen die je ziet, iedereen die je spreekt heeft er natuurlijk mee te maken”, gaat De Jong verder. “Dat is wel iets waar we hopelijk snel uit gaan komen. We krijgen een nieuwe trainer... Daley, heb jij hem toen onder Van Basten niet even meegemaakt, Van ’T Schip?” Blind haakt in. “Ik kwam net bij het eerste, dus dan vind je alles prima, dan ga je als de brandweer.”

Blind wil het positief houden. “Ik denk sowieso, dat na alle hectiek en Maduro als interim, dat het fijn is dat er nu een nieuwe coach is met Van ’t Schip. Hij heeft veel ervaring, dus hopelijk kan hij het snel omdraaien.”

De Jong concludeert dat Ajax een goed resultaat nodig heeft. “Een overwinning zou lekker zijn”, zegt de viervoudig landskampioen met een glimlach”. Veltman kan zich daarin vinden. “Zo werkt het uiteindelijk wel toch? Een wedstrijd winnen geeft het beste gevoel dat er is als speler zijnde.” De Jong sluit het blokje Ajax af. “Dit doet elke Ajacied pijn, laten we hopen dat het snel de andere kant op gaat.”

De hekkensluiter van de Eredivisie kan de rode lantaarn donderdagavond overdragen, wanneer FC Volendam op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. De uitploeg van trainer Matthias Kohler heeft tot dusver twee punten meer verzameld, al moet Ajax het gestaakte duel met RKC Waalwijk (tussenstand 2-3) begin december nog inhalen. Bij een overwinning klimt Ajax donderdag naar de vijftiende plaats, met een punt minder dan promovendus Almere City.