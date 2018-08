‘Soms denk ik: Ajax, haal een trainer van naam zoals Carlo Ancelotti’

Ajax neemt het dinsdagavond voor de tweede keer in een week tijd op tegen Standard Luik in het kader van de derde voorronde van de Champions League. Danny Muller, voormalig middenvelder van beide clubs, verwacht dat Ajax in de Johan Cruijff ArenA de klus gaat klaren na het 2-2 gelijkspel in Luik. “Ajax heeft meer kwaliteit. Ik voorspel een 3-1 overwinning”, aldus Muller.

De 49-jarige Muller hoopt dat de Amsterdammers slagen en zich kwalificeren voor de laatste voorronde, waarin Dynamo Kiev of Slavia Praag de tegenstander zal zijn. “Ik ben Ajacied, het is de club waar ik als kleine jongen ben gaan voetballen en de hele jeugd heb doorlopen. Bovendien kan Ajax een goed resultaat wel gebruiken”, zegt Muller in gesprek met ELF Voetbal.

Hij weet dat trainer Erik ten Hag veel kritiek krijgt momenteel, maar de oud-voetballer heeft vertrouwen in de oefenmeester van Ajax. “Het is een voetbaldier, met ontzettend veel verstand van het spelletje. Hij heeft daarom bijna alles om een goede trainer te zijn. Alleen communicatief heb ik mijn twijfels. Je moet de spelers vertrouwen geven, ze af en toe de hemel in prijzen. Dat zorgt er voor dat ze met vertrouwen gaan spelen en voor je door het vuur gaan. Ik vraag me af of Ten Hag dat wel doet.”

Muller constateert dat Ajax nog een middenvelder mist die de ploeg op sleeptouw neemt. “Maar die komen niet naar Nederland. We zijn inmiddels één van de zwakste competities van Europa. Soms denk ik: haal een trainer van naam zoals Carlo Ancelotti. Zo'n trainer kost een hoop geld, maar het is op de lange termijn best een goed idee. Het geeft je in het buitenland meer status, waardoor goede spelers misschien voor hem naar Nederland komen.”