Voorspel de winnaar bij Manchester City-Real Madrid en pak 50x je inzet!

Manchester City en Real Madrid vechten woensdagavond om een plaats in de halve finale van de Champions League. Welke grootmacht slaagt in die missie in het Etihad Stadium? Win vijftig keer je inzet bij winst van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Manchester City kende een zeer geslaagde generale voor de Champions League-kraker. Het elftal van manager Pep Guardiola won zelf met 6-1 van Luton Town en zag concurrenten Liverpool en Arsenal verliezen. The Citizens staan daarom weer bovenaan in de Premier League en jagen op de vierde landstitel op rij.

Real Madrid wist afgelopen weekeinde ook te winnen, al bleef een grote uitslag tegen Real Mallorca (0-1) uit. Desondanks heeft De Koninlijke nog steeds de beste papieren om de Spaanse landstitel te veroveren. Met nog zeven speelronden voor de boeg bedraagt de voorsprong op nummer twee FC Barcelona acht punten.

