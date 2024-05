PSV wil ondanks CL-miljoenen verkopen; Joey Veerman sluit transfer niet uit

Ondanks het feit dat PSV komend seizoen verzekerd is van vele Champions League-miljoenen, wil de club komende zomer een of meerdere spelers verkopen. Dat laat algemeen directeur Marcel Brands weten in gesprek met Voetbal International. De bestuurder laat weten dat de noodzaak om te verkopen er niet per se is, maar dat er in dat geval gekort moet worden op de salarislasten. Dat wil PSV voorkomen. Eén van de spelers die mogelijk vertrekt, is Joey Veerman. De middenvelder sluit een transfer niet uit. "Er komt een goed moment om verder te kijken. Dat is misschien nu wel."

PSV werd dit seizoen met overmacht kampioen van de Eredivisie en al snel werd duidelijk dat de Eindhovenaren zich voor het tweede jaar op rij zouden plaatsen voor de Champions League. Mede doordat de UEFA het totale prijzengeld in de Champions League heeft verhoogd van 2 naar 2,5 miljard euro, kan PSV, en ook Feyenoord, een startpremie van ongeveer een kleine veertig miljoen euro tegemoetzien. Afhankelijk van de prestaties kan dat bedrag nog (veel) hoger uitpakken.

Het zijn mooie financiële vooruitzichten voor PSV, dat toch noodzaak ziet in de verkoop van spelers. "We hebben opnieuw een goede uitgangspositie, alleen ligt de prioriteit nu bij het behouden van de groep die we hebben", vertelt Brands in gesprek met Voetbal International. "Daarnaast zijn er een paar posities waar we ons willen versterken. Die hebben we goed in beeld."

Brands geeft aan dat de wens leeft om Malik Tillman en Sergiño Dest definitief over te nemen van respectievelijk Bayern München en FC Barcelona. Tillman zou twaalf tot veertien miljoen euro moeten kosten, terwijl Dest voor ongeveer tien miljoen euro over te nemen is. Het Eindhovens Dagblad schreef onlangs dat PSV mogelijk een nieuwe huurdeal aangaat met Bayern, daar de Duitsers de mogelijkheid hebben om de koopoptie te blokkeren. Of de momenteel zwaar geblesseerde Dest volgend jaar in Eindhoven speelt, is ook nog onduidelijk.

"Als dit lukt, hoeveel is er dan nog over waar we wat mee kunnen doen? En daarnaast moeten wij altijd een grote uitgaande transfer doen." Brands bevestigt dat PSV ondanks de inkomsten uit de Champions League wil verkopen. "Ja, het liefst wel. Bijna geen enkele club kan de afschrijvingen op de spelers volledig dekken uit de exploitatie. We hoeven ons daar geen zorgen over te maken en er zit ook geen stress meer op."

"Onze afschrijvingen voor dit seizoen waren 25 miljoen. We kunnen dat uit de exploitatie halen, maar dan moeten we minder salarislasten nemen. Dat willen we niet, want we willen ons team versterken. Tegenover die afschrijvingen staat dan een transfer."

Veerman en Schouten

Twee van de uitblinkers van dit jaar waren Jerdy Schouten en Joey Veerman. De middenvelders spraken metover een mogelijke transfer na een uitstekend individueel seizoen. Waar Schouten enigszins op de vlakte blijft over een eventueel vertrek uit het Philips Stadion, is Veerman meer uitgesproken.

"Ik heb tweeënhalf jaar alles gespeeld bij PSV", weet Veerman, die in januari 2022 overkwam van sc Heerenveen. "Prijzen gewonnen en dit seizoen zelfs de titel gepakt. Dan komt er een keer een goed moment om verder te kijken. Dat is misschien nu wel. Maar als de juiste club niet voorbij komt, zal ik me hier weer met alle plezier melden. Met Jer (Schouten, red.) op het middenveld spelen is geen straf." Schouten ligt nog tot medio 2028 vast in Eindhoven, terwijl Veerman in de zomer van 2026 uit zijn contract loopt.

