Real Madrid is met 4-1 te sterk voor Barcelona en wint Supercopa de España

Real Madrid heeft voor de dertiende keer in de clubgeschiedenis beslag gelegd op de Supercopa de España. In Riyad was de ploeg van trainer Carlo Ancelotti met 4-1 veel te sterk voor FC Barcelona. De grote man aan Madrileense zijde was Vinícius Júnior, die al voor het rustsignaal een volwaardige hattrick had gemaakt. Rodrygo tekende de vierde treffer aan, terwijl Robert Lewandowski de enige treffer van Barcelona verzorgde.

Bij Real Madrid onder de lat kreeg Andriy Lunin de voorkeur boven Kepa Arrizabalaga, terwijl Toni Kroos op het middenveld Luka Modric verving. Bij Barcelona keerde Pedri terug in de basis ten koste van Raphinha. Frenkie de Jong stond links op het middenveld geposteerd.

Al na zeven speelminuten kwam Real Madrid op voorsprong in Riyadh. Jude Bellingham had een fenomenale dieptepass in huis op Vinicius Júnior, die oog in oog met doelman Iñaki Peña op koelbloedige wijze afrondde: 1-0.

???????????????? Real Madrid ??? Bellingham zet Vinícius met een geniaal balletje alleen voor de keeper ?? 7 minuten onderweg in El Clásico: 1-0 ?#ZiggoSport #superSupercopa #RealMadridBarça pic.twitter.com/9nlsnfcaCZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2024

Nog geen drie minuten later maakte de Braziliaanse aanvaller ook de tweede treffer. Ditmaal werd hij op zijn wenken bediend door Rodrygo en tikte hij van dichtbij de 2-0 binnen. Hoewel Barcelona na ruim een half uur spelen terug in de wedstrijd kwam dankzij een uiterst fraaie volley van Robert Lewandowski, werd de voordelige marge van twee goals snel hersteld.

OPNIEUW ???????????????????? 2?? Wederom krijgen de Brazilianen van Real Madrid zeeën van ruimte ???? Rodrygo legt 'm breed op landgenoot Vinícius Júnior die de bal binnen glijdt ??#ZiggoSport #superSupercopa #RealMadridBarça pic.twitter.com/FyEOIdBP13 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 14, 2024

Vinícius Júnior werd in het zestienmetergebied in de rug geduwd door Barça-verdediger Ronald Araújo, waarna arbiter José Luis Munuera de bal op de stip legde. Van elf meter completeerde Vini enkele minuten voor rust zijn hattrick: 3-1.

In de tweede helft konden de Catalanen geen vuist maken, terwijl Real Madrid zich meermaals eenvoudigerwijs onder de druk vandaan speelde. Met name Bellingham gooide regelmatig de trukendoos open en maakte ruimte op het veld met enkele hakballen.

De overmacht van de Madrilenen kwam nog beter tot uiting op het scorebord in de 64ste speelminuut. Vanaf de rechterflank had Federico Vavlerde een perfecte breedtepass in huis op Vinícius Júnior, die de bal met enig fortuin en via Jules Koundé bij Rodrygo kreeg. Laatstgenoemde schoot in de rechterbenedenhoek de 4-1 binnen.

Barcelona kwam ruim een kwartier voor tijd nog verder in de problemen, toen Araújo met een tweede gele kaart van het veld gestuurd werd. Het strafschopgebied van de Catalanen veranderde nadien al snel in een schiettent, maar met hangen en wurgen bleef de schade beperkt tot 4-1.

Onder meer Bellingham kwam nog dicht bij een vijfde treffer, al werd zijn inzet van de lijn gehaald door Koundé.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties