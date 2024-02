Real Madrid morst zeer kostbare punten in stadsderby tegen Rayo Vallecano

Real Madrid heeft zondag kostbaar puntenverlies geleden in LaLiga. Op bezoek bij stadsgenoot Rayo Vallecano kwam het team van Carlo Ancelotti niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Halverwege de eerste helft maakte Raúl De Tomás de vroege treffer van Joselu ongedaan. Door de puntendeling van de Koninklijke kan nummer twee Girona het gat van zes punten verkleinen tot drie punten als er wordt gewonnen van Athletic Club.

Trainer Ancelotti voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met RB Leipzig (0-1). Voorin werd Rodrygo vervangen door Joselu, terwijl Toni Kroos op het middenveld plaatsmaakte voor Luka Modric.

Verder speelde Aurélien Tchouaméni wederom als centrale verdediger naast Nacho Fernández. De backs, Dani Carvajal en Ferland Mendy, moesten plaatsmaken voor respectievelijk Lucas Vázquez en Fran García.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Real Madrid kwam al snel op rozen, want de voorsprong werd al binnen drie speelminuten gevonden. Na een razendsnelle omschakeling belandde de bal op de rechterflank bij Federico Valverde, die een afgemeten voorzet afleverde bij Joselu. De spits gleed de bal ter hoogte van de penaltystip binnen: 0-1.

Lang kon Real Madrid de voorsprong niet vasthouden, want halverwege de eerste helft kwam Rayo Vallecano op gelijke hoogte. Na een handsbal in de eigen zestien van Eduardo Camavinga kende arbiter Alejandro Muñiz Ruiz een strafschop toe aan de thuisploeg. Raúl De Tomás liet de buitenkans van elf meter niet onbenut: 1-1.

Tien minuten voor het rustsignaal kreeg Real Madrid een goede kans om opnieuw op voorsprong te komen. Uit een afvallende bal na een hoekschop volleerde Valverde richting doel, maar zijn inzet belandde op de paal.

In het tweede bedrijf hield Rayo Vallecano uitstekend stand en het leek Real Madrid aan creativeit te ontberen. De bezoekers kwamen nog wel in de buurt met onder meer een vrije trap van Kroos en een kans van Joselu, maar een zege werd niet meer gevonden. In de blessuretijd werd invaller Carvajal nog met direct rood van het veld gestuurd nadat hij een elleboogstoot uitdeelde aan Kike Perez.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties