SC Heerenveen meldt zich om middenvelder over te nemen van PSV

SC Heerenveen heeft zich bij PSV gemeld voor Mylian Jiménez. Dat meldt het Eindhovens Dagblad op basis van ‘betrouwbare bronnen’. Jiménez is momenteel een vaste kracht bij Jong PSV, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Voor het eerste elftal van de Eindhovenaren speelde de 21-jarige middenvelder nog niet.

Jiménez speelt sinds 2011 in de jeugd van PSV, en is dit seizoen dus een vaste kracht op het Eindhovense middenveld. Zijn prima prestaties zijn in ieder geval in Heerenveen niet onopgemerkt gebleven.

De Friezen hebben zich gemeld voor de geboren Nijmegenaar, in de hoop hem komende zomer transfervrij over te kunnen nemen. Het contract van Jiménez loopt dan namelijk af.

Mylian Jiménez in duel met Maikel Kieftenbeld.

Toch kan Jiménez volgens het Eindhovens Dagblad ook kiezen voor een langer verblijf in Eindhoven, waar hij dan een ‘mentorrol’ zou krijgen bij Jong PSV. Daarbij heeft hij dan mogelijk ook nog uitzicht op meer.

Jiménez speelt normaal gesproken vaak als verdedigende middenvelder bij Jong PSV, maar speelde dit seizoen ook enkele duels als centrale verdediger. De verwachting is dat hij snel beslist over zijn toekomst.

Dit seizoen kwam de linkspoot tot dusver tot 31 duels in de Keuken Kampioen Divisie. Daarin was hij goed voor één goal en vijf assists.

Vrijdagavond komt Jiménez nog in actie met Jong PSV, dat dan op bezoek gaat bij ADO Den Haag. Mogelijk wordt dat dus zijn laatste competitieduel in het shirt van de Eindhovense beloften.

