Toptalent Barcelona beloond na doorbraakseizoen: nieuw contract met megaclausule

Het contract van Pau Cubarsí is opengebroken en met een jaar verlengd, zo communiceert zijn werkgever FC Barcelona via de officiële kanalen. Het zeventienjarige toptalent lag eerder tot medio 2026 vast in Camp Nou en heeft dus bijgetekend tot 30 juni 2027.

Zoals de Spaanse voetbalreglementen verplichten is er ook een afkoopclausule opgenomen in het vernieuwde contract van de centrumverdediger. Die ontsnappingsclausule bedraagt 500 miljoen euro.

Ogenschijnlijk uit het niets werkte Cubarsí zich geruisloos in de basis bij Barcelona. Dit kalenderjaar, halverwege januari, maakte de mandekker pas zijn debuut en dat optreden werd opgevolgd met nog eens negentien duels in de hoofdmacht.

Vooral in de Champions League maakte de jongeling grote indruk. In het tweeluik met Napoli neutraliseerde hij topspits Victor Osimhen volledig en hielp zijn team zo doorstoten naar de volgende ronde van het miljardenbal.

Ook in het tweeluik tegen Paris Saint-Germain, in de kwartfinales van het Europese toernooi, mocht Cubarsí twee keer negentig minuten meedoen. In die duels had de stopper het wat lastiger, al werd hij in de return ook in de steek gelaten door collega-verdediger Ronald Araújo.

Bovendien schreef Cubarsí op het internationale podium historie. Hij werd in West Ham's London Stadium, waar de Spaanse nationale ploeg een vriendschappelijke interland met 0-1 verloor van Colombia, de jongste Spaanse verdediger ooit die zijn debuut maakte.

Barça slaat met het verlengen van zijn juweel een belangrijke slag. Eerder in het seizoen werd met de contractverlenging van Lamine Yamal ook al goede zaken gedaan. De zestienjarige aanvaller ligt tot medio 2026 vast in Catalonië. Zijn contract bedraagt de maximale afkoopclausule van één miljard euro.

