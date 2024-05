Union Sint-Gillis verslaat Van Bommels Antwerp en wint eerste beker sinds 1914

Royal Antwerp is er niet in geslaagd de Croky Cup voor het tweede jaar op rij te winnen. De ploeg van vertrekkend trainer Mark van Bommel verloor in het Koning Boudewijnstadion met 1-0 van Union Sint-Gillis. Koki Machida tikte vlak voor rust binnen en zorgde zo voor het verschil tegen het vrij machteloze Antwerp: 1-0. Het is voor Union zijn eerste bekerwinst sinds 1914 en zijn eerste prijs op het hoogste niveau sinds 1935, toen de landstitel veroverd werd.

In de 3-5-2-formatie van Union waren Gustaf Nilsson en Mohamed Amoura de twee spitsen van trainer Alexander Blessin. Op het middenveld fungeerden Alessio Castro-Montes en Loïc Lapoussin als veredelde buitenspelers. Christian Burgess was een twijfelgeval, maar de Engelse centrumverdediger kon gewoon starten. Bij Antwerp stonden er met Owen Wijndal, Jurgen Ekkelenkamp, Gyrano Kerk en Vincent Janssen vier Nederlanders in de basis. Chidera Ejuke, ex-sc Heerenveen, zat op de bank. Michel-Ange Balikwisha kreeg de voorkeur.

De openingsfase van de eerste helft was zonder twijfel voor Union, dat Antwerp omsingelde en op zoek ging naar de gaten in de defensie. Gek veel wisten de Brusselaars echter niet uit het overwicht te halen. Zo werd Nilsson net genoeg gehinderd door Zeno Van Den Bosch, waardoor Senne Lammens simpel kon oprapen. De Antwerp-goalie hoefde vlak na dat moment uiteindelijk toch niet in actie te komen, daar er na een scrimmage voor zijn doel net niet uitgehaald kon worden.

Antwerp genoot weinig balbezit, maar toonde zich toch dreigend. De mee opgekomen Wijndal trok uitstekend terug op Janssen, die zijn schot gekeerd zag worden Lapoussin. Janssen claimde hands, waar geen sprake van was. Vlak nadat Ritchie De Laet over had gekopt uit een vrije trap, kwam Ekkelenkamp het dichtst bij een treffer. Janssen gleed uit, waarna de bal perfect voor de voeten van Ekkelenkamp belandde. De voormalig Ajacied trof de buitenkant van de paal met een hard en laag schot.

Gek veel gebeurde er in de slotfase van de eerste helft niet. Union hield het balbezit, terwijl Antwerp voor rust niet echt dreigend meer zou worden. Vlak voor rust gaf Lapoussin na een fraaie schaarbeweging voor richting de tweede paal, waar Nilsson tegen de rug van Van Den Bosch kopte. Uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak voor Union. Van Den Bosch kopte de bal onbedoeld door naar de tweede paal, waar Machida simpel binnentikte met links: 1-0.

De tweede helft begon met vuurwerk, maar wel op een andere manier zoals Van Bommel bedoeld zal hebben. Antwerp-supporters gooiden even massaal vuurwerk op en langs het veld, waardoor de brandweer in moest grijpen en het spel vijf minuten werd stilgelegd. Antwerp begon met hernieuwde energie aan het duel en claimde een strafschop, nadat de arm van Burgess in het gezicht van Ekkelenkamp terechtkwam. Arbiter Erik Lambrechts en de VAR zagen er geen elfmetertrap in.

Antwerp speelde enthousiast en met druk naar voren. Het veldspel bleef echter ondermaats, waardoor kansen schaars bleven. Uitzondering op het matige spel was het fraaie hakje van Kerk, die Balikwisha in staat stelde om te schieten. De Belgische vleugelaanvaller zag zijn schot na interventie van een Brussels been op het doel van Union vallen. Aan de andere kant liet Nilsson na het duel in het slot te gooien. De Zweed kopte na een uitstekende voorbereidende actie van Lapoussin over.

Een flater van Burgess op de achterlijn leverde Ekkelenkamp plots een grote kans op. De aanvallende middenvelder dribbelde richting doel. Door de uiterst scherpe hoek wist Ekkelenkamp geen gaatje te vinden en bracht Union-goalie Anthony Moris redding. Antwerp drukte en ging uiterst optimistisch spelen. Een treffer zat er er echter niet meer in voor the Great Old, dat in de tegenstoot nog ontsnapte aan de 2-0.

