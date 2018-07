‘Fulham, Newcastle en Bundesliga-clubs maken jacht op Ajacied’

Nicolás Tagliafico heeft zich in de kijker gespeeld, zo meldt the Sun maandag. De linksback was tijdens het WK in Rusland actief bij de nationale ploeg van Argentinië en volgens de Engelse krant zijn zowel Fulham als Newcastle United overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de verdediger, die pas sinds januari onder contract staat bij Ajax.

Tagliafico speelde vier wedstrijden op het mondiale eindtoernooi en mocht na de 4-3 nederlaag tegen Frankrijk op vakantie. Ondanks het slechte spel van Argentinië wist de Ajacied toch de aandacht op zich te vestigen, zo klinkt het. Rafael Benitez, manager van the Magpies, zou nog op zoek zijn naar een linkervleugelverdediger die aan zijn eisen voldoet.

Promovendus Fulham zou van mening zijn dat met Tagliafico binnen de gelederen, men eerder in staat zou zijn om zich te handhaven in de Premier League. Niet alleen Newcastle en Fulham zouden Tagliafico in het vizier hebben, want the Sun claimt ook dat Bundesliga-clubs VfL Wolfsburg en Schalke 04 de Argentijn op de radar hebben staan.

De 25-jarige Tagliafico, die voor negen miljoen euro op te halen zou zijn bij Ajax, kwam in januari voor vier miljoen euro over van Independiente. Sindsdien speelde de achtvoudig international zestien wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij een keer scoorde en twee assists afleverde. Tagliafico ligt nog tot de zomer van 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.