Overmars: ‘Het is wel het streven om het Bayern van Nederland te worden’

Ajax wacht inmiddels al vier jaar op een landstitel en volgens Marc Overmars mag dat niet veel langer meer duren. De directeur spelersbeleid streeft ernaar om Ajax 'het Bayern München van Nederland' te maken, zo vertelt hij woensdag op Saint George’s Park, het trainingscomplex van de Engelse voetbalbond en het tijdelijke onderkomen van Ajax.

Deze zomer versterkte Ajax zich Zakaria Labyad, Hassane Bandé, Dusan Tadic en Daley Blind. In tegenstelling tot voorgaande jaren wachtten de Amsterdammers niet tot augustus met het doen van grote transfers: Ajax wilde de zaken al zo goed mogelijk op orde hebben voor het eerste duel met Sturm Graz van volgende week. Als het gaat om binnenlands voetbal, wil Ajax elk jaar kampioen van de Eredivisie worden. "Het is wel het streven om het Bayern van Nederland te worden", beaamt Overmars in gesprek met De Telegraaf.

Overmars merkt dat Ajax de afgelopen jaren 'in ontwikkeling' is geweest en dat de weg omhoog is gevonden. "Al blijft de eigen jeugd het allerbelangrijkste. Het staat op één dat zelfopgeleide spelers kansen krijgen. En die krijgen ze ook", benadrukt de directeur. "Het is prettig dat zij er nu ervaren jongens bij krijgen. Dat is ook iets waar onze jonge jongens om vragen. Ik denk dat Matthijs de Ligt bijvoorbeeld blij is dat Daley Blind erbij is. Het zal een extra stimulans zijn om te blijven."