VI: Feyenoord dacht dat Arne Slot ‘loyaler’ zou zijn en stelt nu een ultimatum

Maandag, 22 mei 2023 om 13:13 • Guy Habets • Laatste update: 13:18

Arne Slot moet uiterlijk woensdag aan Feyenoord laten weten of hij blijft of vertrekt. Dat meldt Voetbal International. De oefenmeester staat in de nadrukkelijke belangstelling van Tottenham Hotspur en daar zal deze week over gesproken worden met Rafaela Pimenta, zijn zaakwaarnemer. In datzelfde gesprek zal ook de verbeterde aanbieding van Feyenoord op tafel komen.

Pimenta spreekt woensdag met algemeen directeur Dennis te Kloese en huisadvocaat Joris van Benthem over de toekomst. Dan moet duidelijk worden of Slot wil blijven of dat een vertrek werkelijkheid gaat worden. De houding van de zaakwaarnemer van Slot zorgt echter voor irritatie, omdat Feyenoord meerdere signalen heeft gekregen vanuit de markt dat de coach uit Bergentheim door Pimenta 'in de etalage is gezet'. Zo kreeg de Stadionclub meerdere keren de vraag of Slot 'inderdaad beschikbaar is'. De vraag is nu of Slot daar zelf ook van wist.

De uitspraken van de trainer de laatste weken doen het ook niet goed bij de clubleiding van de Rotterdammers. Door te zeggen dat er nou eenmaal clubs zijn met wie hij wil spreken en een vertrek niet uit te sluiten, geeft Slot volgens VI aan open te staan voor een nieuw avontuur. Feyenoord had de trainer loyaler verwacht, zo valt te lezen. Mede daardoor wil de club woensdag duidelijkheid.

Het bestuur van Feyenoord hoopt Slot echter nog steeds binnenboord te kunnen houden en gaat dan de miljoenenaanbieding die het voorbereid heeft ook op tafel leggen. Als dat niet genoeg blijkt om Slot in Rotterdam te houden, zal de Stadionclub het 'keihard gaan spelen', schrijft VI. De financiële noodzaak is er niet om meteen 'ja' te zeggen tegen het eerste bod van Tottenham en dus moet er waarschijnlijk diep in de buidel getast woren door de Engelsen om de trainer over te kunnen nemen.