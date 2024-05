Ruud van Nistelrooij onthult wat hij Peter Bosz stuurde na kampioenschap PSV

Ruud van Nistelrooij heeft afgelopen week contact gehad met Peter Bosz, zo vertelt de clubloze trainer in gesprek met het Algemeen Dagblad. Van Nistelrooij heeft zijn opvolger bij PSV een bericht met ‘welgemeende complimenten’ gestuurd. Verder zegt de 47-jarige trainer de afgelopen tijd met clubs uit meerdere landen te hebben gesproken.

Van Nistelrooij maakte vorige seizoen één wedstrijd voor het einde van de Eredivisie plots kenbaar dat hij per direct opstapte bij PSV. Met de Eindhovenaren wist hij beslag te leggen op de TOTO KNVB Beker, Johan Cruijff Schaal en tweede plaats in de Eredivisie. Ondanks zijn vervelende vertrek koestert Van Nistelrooij geen wrok naar zijn voormalig werkgever.

“Zeker niet. Ik heb dingen moeten verwerken, logisch ook. Juist omdat het PSV is, zat er extra veel emotie bij”, aldus Van Nistelrooij, die klaar is om weer aan de slag te gaan. “Het vuur brandt. Ik sta te trappelen. Ik zal me weer moeten bewijzen en resultaat moeten boeken. Nou, prima.”

Van Nistelrooij had telefonisch contact met Bosz na het kampioenschap van PSV. “Ik heb hem een bericht gestuurd. Met de welgemeende complimenten. Alle lof die hij krijgt is terecht. En wat ik klasse vind, is hoe hij ook met mij is omgegaan. Het zijn kleine dingen, hè: ook een keer het werk benoemen dat is verricht vóór jouw komst. Het fundament dat was gelegd.”

“Het zegt veel over Bosz en zijn persoonlijkheid. Zoals het ook mooi was hoe Arne Slot zich uitte over dat ik niet bij de genomineerden zat voor Trainer van het Jaar, ondanks dat PSV vorig seizoen twee prijzen won. Ik neem dat zeker mee naar volgende clubs: toon respect voor collega's”, zegt Van Nistelrooij.

Gesprekken

Afgelopen week onthulde het Madrileensedat Van Nistelrooij gesprekken heeft gevoerd met Spaanse clubs over een mogelijk dienstverband. Uit zijn interview met Maarten Wijffels blijkt dat die gesprekken hebben plaatsgevonden in de hoofdstad van Spanje.

Van Nistelrooij laat niet los met welke club hij heeft gesproken. “De club kan ik nog niet noemen. En Spanje kán, maar het hoeft niet, want ik oriënteer me heel breed. Deze zomer wil ik weer aan de slag. Het belangrijkste is het profiel van een club.” De voormalig topspits staat enkel open voor een functie als hoofdtrainer.

