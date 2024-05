Vermoedelijke XI Feyenoord: Santiago Gimenez en Quinten Timber twijfelgevallen

Voor Feyenoord staat er na het veiligstellen van plek twee in de Eredivisie eigenlijk niets meer op het spel. De Rotterdammers nemen het zondagmiddag op tegen NEC, dat de punten in tegenstelling tot Feyenoord nog wel goed kan gebruiken. Trainer Arne Slot kan mogelijk niet beschikken over de niet geheel fitte Santiago Gimenez en Quinten Timber. Het Algemeen Dagblad verwacht het tweetal niet aan de aftrap. De wedstrijd in het Goffertstadion begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 3.

Justin Bijlow is de nummer één onder de lat bij Feyenoord. De Oranje-international hoopt bondscoach Ronald Koeman in de laatste twee wedstrijden van het seizoen te overtuigen dat hij mee moet naar het EK. De verdediging blijft met Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Thomas Beelen en Dávid Hancko eveneens ongewijzigd ten opzichte van de klinkende 5-0 zege op PEC Zwolle afgelopen weekend.

Timber viel tegen PEC uit en stond vrijdag nog niet op het trainingsveld van de Rotterdammers. "Hem verwachten we morgen wel weer op het trainingsveld, maar dat moet nog blijken", liet Slot vrijdag optekenen. Timber werd tegen PEC vervangen door Thomas van den Belt, die tegen NEC lijkt te mogen starten. Het middenveld wordt gecompleteerd door Ramiz Zerrouki en nummer 10 Calvin Stengs.

De keuzes op het middenveld zijn vrij beperkt voor Slot, die naast twijfelgeval Timber ook te maken heeft met de absentie van de geblesseerden Antoni Milambo, Mats Wieffer en Gjivai Zechiël. Laatstgenoemde heeft de training wel weer hervat, maar een plek in de wedstrijdselectie komt nog te vroeg voor het negentienjarige jeugdproduct van de Rotterdammers. Daarnaast kan Slot voorlopig niet beschikken over verdedigers Bart Nieuwkoop en Quilindschy Hartman.

Voorin lijkt Slot voor de lastigste keuze te staan. De oefenmeester uitte zich lovend over zowel Yankuba Minteh, Igor Paixão als Luka Ivanusec en moet dus knopen doorhakken. Slot benadrukte op de afsluitende persconferentie dat Minteh de laatste weken iets minder in vorm is, waardoor Ivanusec waarschijnlijk blijft staan en Paixão op de rechterflank terechtkomt. Gimenez kon vrijdag nog niet meetrainen en dus wordt Ayase Ueda, net als tegen PEC, aan de aftrap verwacht.

NEC

Aan de kant van NEC stond er deze week een vraagteken achter de naam van Jasper Cillessen. De doelman van de Nijmegenaren was ziek, maar is volgensfit genoeg om mee te doen. Trainer Rogier Meijer kan nog geen beroep doen op Philippe Sandler en Bart van Rooij, maar heeft verder iedereen tot zijn beschikking tegen Feyenoord. NEC kan een overwinning bijzonder goed gebruiken met het oog op plek vijf, die nu nog in handen is van Ajax.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Pereira, Ross, Nuytinck, Verdonk; Hoedemakers, Proper; Sano, Chery, Baas; Ogawa.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Beelen, Hancko; Zerrouki, Stengs, Van den Belt; Paixão, Ueda, Ivanusec.

