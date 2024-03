Veroordeelde Promes laat van zich horen via Spotify: ‘Jaloezie is een ziekte’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor voormalig Oranje-international Quincy Promes. De veroordeelde buitenspeler van Spartak Moskou laat via Spotify van zich horen.

Hoewel Promes zijn nieuwe nummer genaamd ‘100 Stones’ op zijn social media kanalen nergens heeft gepromoot, heeft de 32-jarige Amsterdammer op woensdag 6 maart gloednieuwe muziek uitgebracht. Uit de teksten van Promes wordt duidelijk dat het nummer na zijn veroordeling in Nederland is opgenomen.

“I don't wanna see my children cry”, zingt Promes in de intro van het nummer, om vervolgens zijn hart te luchten in afwisselend Nederlands en Engels. “Mannen claimen mijn back te hebben maar ik zie ze niet meer, want the judge gaf me nine years. Maar voor die shit drop ik geen tear, want ik leef mijn leven met no fear.”

Verder lijkt Promes in ‘100 Stones’ af te geven op zijn criticasters, zo blijkt uit zijn teksten. “Zeg me wie er beter is, zeg me wie het beter kan? Mannen willen nog steeds de held spelen net Peter Pan. Eerste mo (money, red.) is fout gegaan, dan kom ik met een beter plan. Jaloezie is een ziekte, ik hoop dat het genezen kan.”

Ook uit Promes zijn onvrede, waarbij hij alvast in lijkt te gaan op een eventuele uitlevering waarbij hij zijn straf wel moet uitzitten. “Het systeem is gebouwd om mijn jongens te laten falen, iemand moet mijn kleintjes kijken als ze mij komen halen.”

Situatie Promes

Promes moet in Nederland in totaal nog 7,5 jaar gevangenisstraf uitzitten. Onlangs werd bekend dat de voormalig linksbuiten van Ajax veroordeeld werd tot zes jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij de invoer van ruim 1.350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Promes kreeg in juni 2023 bovendien al 1,5 jaar celstraf voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest in Abcoude.

Vorige week kwam de vleugelspits opnieuw in het nieuws. Promes werd op 29 februari aangehouden op het vliegveld van Dubai. Hij werd geweigerd bij de grenscontrole. De aanvaller van Spartak Moskou verbleef afgelopen maand in de Verenigde Arabische Emiraten, onder meer vanwege het trainingskamp dat zijn club afwerkte.

Promes zou betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval in Dubai, waarna hij gevlucht zou zijn. Daarmee werd al bevestigd dat de aanhouding van de aanvaller losstaat van zijn veroordelingen in Nederland. Dinsdag zou het proces van Promes in de Verenigde Arabische Emiraten plaatsvinden, maar dit is met een week uitgesteld. De aanvaller zou volgens Russische bronnen niet meer in een cel verblijven, maar door de lokale autoriteiten onder huisarrest zijn geplaatst.

Ondanks zijn ‘huisarrest’ zijn er alweer beelden van een feestende Promes in Dubai samen met zijn nieuwe vriendin, Tabata Robertson, beter bekend als DreamDoll opgedoken. De vrouw postte donderdag een video waarin zij beiden in een nachtclub aan het feesten zijn.

