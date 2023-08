Vermoedelijke XI Ajax: Steijn wijst vervanger aan van Mohammed Kudus

Donderdag, 31 augustus 2023 om 07:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:44

Ajax hoopt zich donderdagavond te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De Amsterdammers verdedigen in de eigen Johan Cruijff ArenA een 4-1 voorsprong tegen het Bulgaarse Ludogorets. Bij een goed resultaat gaat de ploeg van Maurice Steijn vrijdag in de koker in het Zwitserse Nyon. In tegenstelling tot het duel in Bulgarije voert Steijn één wijziging door.

Ajax won vorige week donderdag overtuigend van Ludogorets, maar het verschil tussen de eerste en de tweede helft was groot, zag ook trainer Maurice Steijn. “Een prima eerste helft”, blikte Steijn woensdag terug tijdens de persconferentie. “We hebben ook heel goed het verschil tussen het eerste en tweede bedrijf kunnen zien. Dat hebben we met de spelers besproken. We nemen deze wedstrijd, ondanks dat we er goed voor staan, heel serieus.”

Achter de naam van Steven Berghuis stond woensdag nog een vraagteken. De flankspeler annex middenvelder ontbrak op de afsluitende training vanwege ziekte. "Hij was wat grieperig en had nog wat verhoging", aldus Steijn tijdens de persconferentie. "Ik hoop dat hij kan aansluiten, want dat is zeker voor hem belangrijk. Berghuis was natuurlijk drie wedstrijden geschorst, dus het is belangrijk dat hij deze duels speelt. Daarnaast kunnen we hem heel goed gebruiken."

Het Algemeen Dagblad verwacht dat Berghuis inzetbaar is. De Oranje-international, die vrijdag te horen krijgt of hij bij de definitieve selectie zit, vormt een middenveld met Kenneth Taylor en Benjamin Tahirovic. Op rechtsbuiten neemt Carlos Forbs de plek in van de vertrokken Mohammed Kudus. Brian Brobbey en Steven Bergwijn completeren de voorhoede. Achterin verandert er niets. De wedstrijd tussen Ajax en Ludogorets begint om 20:00 uur en is te zien bij Ziggo Sport.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Medic, Hato, Wijndal; Tahirovic, Taylor, Berghuis; Forbs, Brobbey, Bergwijn.