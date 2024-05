Vermoedelijke opstelling Ajax: Steven Berghuis keert terug in de basiself

Ajax sluit het seizoen zondag af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. De Amsterdammers zijn sinds vorige week verzekerd van de vijfde plaats en kunnen vrijuit spelen tegen de al gedegradeerde Arnhemmers. Steven Berghuis staat voor zijn basisrentree in GelreDome, waar om 14:30 uur afgetrapt wordt.

Gerónimo Rulli staat onder de lat bij Ajax. De Argentijn ziet de gebruikelijke vier namen voor hem de defensie vormen: Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato.

Op het middenveld lijken er evenmin wijzigingen plaats te vinden. Jordan Henderson en Sivert Mannsverk zijn de controleurs achter nummer 10 Kenneth Taylor. Benjamin Tahirovic en Branco van den Boomen moeten het in dat geval andermaal stellen met een reserverol.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de voorhoede vindt er vermoedelijk wel een wijziging plaats. Berghuis staat voor het eerst sinds 22 februari in de basis. De aanvaller maakte in de afgelopen twee wedstrijden als invaller al speelminuten na een slepende rugblessure. Steven Bergwijn en Brian Brobbey completeren de voorhoede. Chuba Akpom verhuist naar de bank.

Trainer John van 't Schip, die voor de laatste keer langs de lijn bij Ajax staat, kan niet beschikken over Gastón Ávila, Kristian Hlynsson en Diant Ramaj.

Vitesse

Vitesse is al enige tijd officieel gedegradeerd en heeft veel grotere zorgen aan zijn hoofd dan de opstelling van zondag. Hetverwacht dat trainer Edward Sturing zijn sterkste elftal het veld op zal sturen. "Hij laat experimenteren over aan opvolger John van den Brom", aldus het

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Room; Arcus, Oroz, Hendriks, Pinto; Aaronson, Tielemans, Kozlowski; De Regt, Van Ginkel, Boutrah.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Taylor, Mannsverk; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Bekijk Vitesse - Ajax live op ESPN via Ziggo!

Vitesse - Ajax: Winst Vitesse Gelijkspel Winst Ajax Stem Vitesse - Ajax: Winst Vitesse 22% Gelijkspel 11% Winst Ajax 67% Totaal aantal stemmen: 185 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties