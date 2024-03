V/d Vaart: 'Wil hem bij z'n strot pakken, hij kan de beste ter wereld worden'

Rafael van der Vaart dicht Donyell Malen de potentie toe om de beste speler van de wereld te worden. In de ogen van de analyticus moet de aanvaller van Borussia Dortmund op mentaal vlak dan nog wel stappen zetten.

Malen is dit seizoen bij Borussia Dortmund uitgegroeid tot een van de steunpilaren in de ploeg van trainer Edin Terzic. In 31 duels noteerde hij 13 goals en 4 assists. Woensdagavond treft Malen in de return van de achtste finale van de Champions League opnieuw zijn oude club PSV. Drie weken geleden wist de 25-jarige aanvaller de score voor die Borussen te openen tijdens de in 1-1 geëindigde heenwedstrijd.

Van der Vaart geeft hoog over Malen op, maar denkt niet dat de Oranje-international op dit moment al zijn top heeft bereikt. “Ik vind hem zo goed…”, begint de analist in het praatprogramma Rondo van Ziggo Sport.

“Ik heb het al vaker gezegd: het lijkt wel alsof hij bijna niet gelooft… De vraag die ik eigenlijk aan hem wil stellen is: wil je de beste speler van de wereld worden? Want hij heeft echt alles om dat te kunnen worden. Daar ben ik echt honderd procent van overtuigd”, zegt Van der Vaart.

“Ik wil hem bijna bij zijn strot pakken…”, vervolgt de analist, die daarmee wil aangeven hoe graag hij Malen een wake-upcall wil geven. “Ik zie in hem echt een megatalent. Het irriteert mij dat hij er niet alles uithaalt. Ik zie een potentie die niemand heeft.”

De eveneens in het praatprogramma aanwezige Theo Janssen verwacht daarentegen niet dat Malen nog heel veel stappen kan maken. “Jij hebt weleens gezegd: ‘Als ik alles uit mijn voetbalcarrière had willen halen, dan had ik in mijn leven heel veel moeten inboeten. En dat had jij er niet voor over’”, zegt de oud-prof tegen Van der Vaart. “Misschien heeft hij dat ook niet. Misschien vindt hij het leven eromheen wel belangrijk.”

Marco van Basten dicht Malen ook niet dezelfde potentie toe als Van der Vaart. “Hij mist de dominantie om elke wedstrijd het verschil te maken. Hoeveel doelpunten maakt hij? Dortmund wordt ook niet jaarlijks kampioen. Dat zijn dingen die je als grote speler moet realiseren. Jij zegt dat hij de beste speler van de wereld kan worden, daar zit ik echt ver vanaf.”

