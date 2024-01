United bekert verder na zege op Wigan; Ten Hag kent mogelijke tegenstanders

Manchester United heeft maandagavond een vrij eenvoudige zege geboekt op Wigan Athletic: 0-2. In de derde ronde van de FA Cup waren Portugezen Diogo Dalot en Bruno Fernandes (penalty) verantwoordelijk voor de doelpunten namens the Red Devils. In de vierde ronde wacht een uitwedstrijd op bezoek bij Newport County of Eastleigh, zo kwam maandag voor de aftrap al voort uit de loting.

Manager Erik ten Hag moest maandagavond behoorlijk wat spelers missen. Lisandro Martínez, Casemiro, Tyrell Malacia, Mason Mount, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Antony, Christian Eriksen, Amad Diallo en Anthony Martial waren allen niet van de partij in Wigan.

Onder meer voormalig Ajacied André Onana, Raphaël Varane, Bruno Fernandes en Marcus Rashford stonden wel aan de aftrap in het DW Stadium. De bank van United was voornamelijk gevuld met talenten uit de eigen jeugdopleiding.

Verrassend genoeg was de eerste grote kans van de wedstrijd voor Wigan. Na balverlies van United-talent Kobbie Mainoo belandde de bal uiteindelijk bij middenvelder Thelo Aasgaard, die zijn inzet gestopt zag worden door Onana. Wigan-doelman Sam Tickle liet zich na een kwartier zien aan de andere kant van het veld, toen hij een knappe reflex in huis had op een schot van Rashford.

In de 22ste minuut kwam United eindelijk op voorsprong. Dalot, die dinsdagavond als linksback speelde, plaatste de bal op aangeven van Rashford fraai achter Tickle: 0-1. Vervolgens kreeg het elftal van Ten Hag behoorlijk wat kansen om de score al voor rust uit te breiden.

Dalot breekt de ?????? ?? Een heerlijk geplaatste bal van de verdediger en Manchester United op voorsprong! ?#ZiggoSport #EmiratesFACup #MUFCWAFC pic.twitter.com/fXj6ybEccH — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2024

Tickle reageerde attent op schoten van Rashford en Rasmus Højlund, waarna laatstgenoemde ook een kopbal op de lat zag belanden. Alejandro Garnacho was eveneens ongelukkig: het Argentijnse toptalent zag een schitterend schot vanaf de rand van het zestienmetergebied uiteenspatten op de vijandelijke lat, waardoor de marge bij rust slechts één doelpunt verschil was.

In de tweede helft was United qua grote kansen een stuk minder dominant dan in het eerste bedrijf. Na ruim een uur spelen wist Tickle een laag afstandsschot van Mainoo uit zijn doel te tikken. Via een vrij makkelijk gegeven strafschop verdubbelde United de voorsprong na 73 minuten alsnog. Fernandes benutte het buitenkansje, dat voortkwam uit een vermeende overtreding op hemzelf: 0-2. Daarmee bepaalde hij direct de eindstand, ook omdat Wigan-doelman Tickle in de slotfase een grotere uitslag wist te voorkomen.

OEI! ?????????????????????? gegeven? ?? Er is heel licht contact, maar de bal gaat op de stip. Bruno Fernandes zet United op 0-2 ??#ZiggoSport #EmiratesFACup #MUFCWAFC pic.twitter.com/pbbB4xL8mS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 8, 2024

PSV-target Facundo Pellistri viel drie minuten voor het eindsignaal in bij United. Ten Hag weet op 16 januari tegen wie het gaat spelen in de volgende ronde. Dan staat de return tussen Eastleigh (de nummer elf van de National League) en Newport County (de nummer achttien van de League Two) op het programma. De heenwedstrijd tussen beide clubs eindigde in een 1-1 gelijkspel.

