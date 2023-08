Scouts Feyenoord doen werk: Rotterdammers gaan voor twee vervangers Geertruida

De transfer van Lutsharel Geertruida naar RB Leipzig lijkt een kwestie van tijd. De Duitse topclub wil 30 miljoen euro exclusief 2,5 miljoen euro aan bonussen neertellen voor de 23-jarige verdediger, zo meldt het Algemeen Dagblad. Met zijn aanstaande transfer wordt Geertruida zeer waarschijnlijk de duurste Feyenoorder aller tijden.

Een van de grootste kwaliteiten van Geertruida is zijn multi-inzetbaarheid. De rechtspoot kan zowel centraal achterin als op de rechtsbackpositie uit de voeten en was daarmee een unieke kracht in het kampioenselftal van trainer Arne Slot. Volgens het AD hebben de scouts van Feyenoord inmiddels hun werk gedaan. De Rotterdammers gaan voor twee vervangers, daar zij in kaart hebben gebracht welke rechtsbenige centrale verdediger én rechtsback naar de Kuip moeten worden gehaald om het verlies van Geertruida op te vangen.

Daarnaast hebben trainer Slot en algemeen én technisch directeur Dennis te Kloese ook al geschikte namen in hun hoofd. Voor deze aankopen zou ‘wel wat geld’ beschikbaar zijn. Geertruida wordt bij een transfer naar RB Leipzig, indien hij voor 30 miljoen euro vertrekt, de duurste Feyenoorder ooit. Dat record is nu in handen van Orkun Kökçü, die deze zomer voor 25 miljoen euro exclusief 5 miljoen euro aan 'haalbare' bonussen naar Benfica trok.

Feyenoord staat ondanks het hoge bedrag dat Leipzig wil betalen niet te springen om Geertruida te verkopen. De multifunctionele verdediger heeft zich in De Kuip stormachtig ontwikkeld en ook zijn debuut gemaakt in Oranje. Voor het elftal van Slot zou zijn vertrek een aderlating zijn. Voor de positie van rechtsback heeft Slot bij een vertrek van Geertruida alleen Marcus Pedersen nog tot zijn beschikking. Op de positie van rechter centrale verdediger zijn Thomas Beelen en de nu nog geblesseerde Gernot Trauner de overgebleven opties.