Ronaldo maakt obsceen gebaar naar publiek: Saudische bond start onderzoek

De Saudische voetbalbond is een onderzoek gestart naar Cristiano Ronaldo, zo meldt de Arabische krant Asharq al-Awsat. De 39-jarige superster van Al-Nassr liet zich zondag gaan tijdens het uitduel met Al-Shabab (2-3). Nadat de fans van de thuisclub meermaals Lionel Messi hadden toegezongen, maakte Ronaldo een obsceen gebaar richting een deel van het publiek.

Op social media gaan beelden rond waarop is te zien hoe Ronaldo een masturbatiegebaar maakt naar de fans van Al-Shabab. Ook provoceerde hij de thuissupporters door zijn hand achter zijn oor te houden. De fans van Al-Shabab scandeerden tijdens het competitieduel meermaals de naam van Messi, de grote concurrent van Ronaldo.

Cristiano Ronaldo's obscene gesture is being investigated by the federation pic.twitter.com/GU8xFDQVXL — Soccersid (@JagathHash27194) February 26, 2024

De actie van Ronaldo, die tegen Al-Shabab de openingstreffer maakte, wordt niet door iedereen gewaardeerd. De gerenommeerde journalist Waleed Al-Farraj reageerde via X op het incident. “De disciplinaire commissie staat voor een grote test. We zullen het moeten afwachten. Alles heeft zijn grenzen, hoe beroemd je ook bent. Dat is hoe het werkt in grote competities.”

Ronaldo lag onlangs al onder vuur, toen hij na een nederlaag tegen Al-Hilal (2-0) een sjaal van de rivaal langs zijn kruis haalde. Ook tijdens dat duel werd Messi massaal toegezongen, waardoor Ronaldo uit frustratie een bal de tribune in schoot. Voor die actie kreeg hij een gele kaart van de scheidsrechter.

De Portugees heeft nog niet gereageerd op het incident van zondag. Via Instagram deelde Ronaldo enkel een foto van zijn doelpuntenviering na zijn goal. “Tot het einde. We blijven doorgaan en zullen niet stoppen!” Al-Nassr staat momenteel op de tweede plek in de Saudi Pro League, vier punten achter Al-Hilal, dat nog een wedstrijd te goed heeft.

Doelpuntenmachine

Ronaldo is bezig aan een fantastisch seizoen bij Al-Nassr. De Portugese superster was in 29 officiële wedstrijden goed voor 28 doelpunten en 11 assists. Komende zomer gaat de 205-voudig international (128 doelpunten) voor zijn zesde EK met zijn geboorteland. In 2016 wist Ronaldo het prestigieuze toernooi te winnen met Portugal , door Frankrijk in de finale met 1-0 te verslaan.

Al-Nassr maakte in januari 2023 gebruik van de transfervrije status van Cristiano Ronaldo, die zijn contract liet ontbinden bij Manchester United. In Riyadh ligt de doelpuntenmachine nog tot medio 2025 vast. De totale teller namens de Saudische topclub staat inmiddels op 48 officiële wedstrijden. Daarin was Ronaldo goed voor 42 doelpunten en 13 assists.

