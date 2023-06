Roma-fans vallen Taylor aan op vliegveld: paniek slaat toe bij vrouw en dochter

Vrijdag, 2 juni 2023 om 07:24 • Laatste update: 07:33

Fans van AS Roma hebben zich van hun allerslechtste kant laten zien na de verloren Europa League-finale tegen Sevilla. Op het vliegveld van Boedapest zochten de Romeinen de confrontatie met Anthony Taylor, de Engelsman die de eindstrijd in goede banen diende te leiden. Op beelden is te zien hoe de arbiter zich met zijn dochter en vrouw door de menigte probeert te wurmen, als hij wordt bekogeld en de huid verrot wordt gescholden.

Taylor was gedurende de finale al meerdere keren het mikpunt van schandelijk gedrag van de technische staf en spelers van AS Roma. Onder aanvoering van José Mourinho sprong de bank bij meerdere beslissingen het veld in om hun onvrede te uiten richting de arbitrage. Dit werkte door op het vliegveld, waar fans van Roma zich hadden verzameld om Taylor en zijn familie te belagen. Op de beelden is te zien hoe de Engelsman samen met zijn vrouw en dochter probeert weg te komen, als hem van alles wordt toegewenst.

Grazie papà di avermi fatto laziale ! pic.twitter.com/8YGcUdyKi7 — momo (@momo50SSL) June 1, 2023

Taylor wordt bekogeld met drank, krijgt een stoel naar zijn hoofd geslingerd en moet bij het ingaan van een speciale ingang nog enkele klodders spuug ontwijken. Twee mannen, vermoedelijk bekenden van Taylor, proberen de menigte bij de familie weg te houden en gaan verbaal en fysiek de strijd aan. De paniek in de ogen bij de vrouw en dochter van Taylor spreekt boekdelen. "We zijn ontzet over het onrechtvaardige en afschuwelijke gedrag richting tegen Anthony en zijn familie", valt te lezen in een verklaring van de arbiter. "We zullen onze volle steun blijven geven aan hen."

In internationale media wordt met een beschuldigende vinger naar Mourinho gewezen als grote aanstichter van het gebeuren. De Portugees ging gedurende de verloren finale een aantal keer volledig door het lint en wachtte de arbiter in de parkeergarage op rond middernacht. Mourinho wenste Taylor, die in een busje werd weggevoerd, van alles toe en noemde hem onder meer 'een fucking schande'. "Hij lijkt wel een Spanjaard", voegde de Roma-coach eraan toe.

Voormalig scheidsrechter Dick Jol heeft vrijdag in De Telegraaf geen goed woord over voor het gedrag van Mourinho. "Als zo’n bekende trainer als Mourinho tekeergaat tegen een arbiter, dan zie je dat dat overslaat naar het publiek. Trainers en spelers die scheidsrechters belagen, moeten beseffen dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Ik hoop dat Taylor rapport heeft opgemaakt van wat Mourinho in die parkeergarage tegen hem heeft geroepen, zodat hij alsnog zijn straf krijgt. Als ik de scheidsrechter was geweest, dan had ik die Mourinho al tijdens de wedstrijd weggestuurd."