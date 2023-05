PSV verslikt zich tegen Heerenveen en moet nog vol aan de bak in Alkmaar

Zondag, 21 mei 2023 om 16:29 • Bart DHanis • Laatste update: 16:50

PSV is er niet in geslaagd om zich te verzekeren van de Champions League-voorronde. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij speelde in het eigen Phillips Stadion met 3-3 gelijk tegen sc Heerenveen. Aan Eindhovense zijde namen Ibrahim Sangaré, Luuk de Jong en Xavi Simons de treffers voor hun rekening. Voor Heerenveen waren Milan van Ewijk en Antoine Colassin (twee keer) trefzeker. Door het gelijkspel zal PSV volgende week op bezoek bij AZ minimaal moeten gelijkspelen om de tweede plek veilig te stellen.

Het leek een zorgeloze middag te worden voor PSV. Al na veertien minuten kopte Jarrad Branthwaite de bal uit een hoekschop tegen het hoofd van Sangaré. De poging vloog op die manier het doel in, waarna Sangaré de treffer op zijn naam kreeg. Heerenveen ging echter niet bij de pakken neer zitten. Na iets meer dan een half uur spelen ging André Ramalho vreselijk in de fout. Hij schatte een bal van achteruit volledig verkeerd in, waarna Van Ewijk de gegeven kans koeltjes afrondde: 1-1.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Niet veel later werden de problemen voor de Eindhovenaren nog groter. Dit keer was het Patrick van Aanholt die er niet goed uitzag. Hij stapte niet goed in en liet zich makkelijk omspelen door Van Ewijk, die de bal klaar legde voor Anderlecht-huurling Antoine Colassin. Hij kwam zo oog in oog te staan met Walter Benítez en maakte de kans schitterend af: 1-2. Na rust verdubbelde Heerenveen zelfs de marge. Een corner van Tom Haye ging over alles en iedereen heen en werd uiteindelijk opgepikt door Anas Tahiri. Hij gaf de bal aan Colassin, die vervolgens twee PSV’ers omspeelde en vanaf de rand van het zestienmetergebied succesvol uithaalde in de lange hoek: 3-1.

Na de derde treffer van de Friezen ging PSV op jacht naar de aansluitingstreffer. Tien minuten voor tijd scoorde de Eindhovenaren weer uit een hoekschop. Dit keer kopte De Jong raak: 2-3. Net wanneer het publiek 'alles of niets scandeerde' werd Jeffrey Bruma verrast door Simons. Simons tikte de bal voor de voeten van de verdediger weg en werd vervolgens aangetikt. Allard Lindhout werd door de VAR naar het scherm geroepen en gaf een strafschop. De penalty werd binnengewerkt door Simons, die zo de eindstand op 3-3 bepaalde.