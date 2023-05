Cillessen doorbreekt zwijgen na nieuwe blunder: ‘Ik heb toen iets gezegd...’

Donderdag, 11 mei 2023 om 20:39 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:31

Jasper Cillessen heeft donderdag gereageerd op de enorme fout die hij afgelopen weekend tegen sc Heerenveen maakte. De doelman liet een inzet van Antoine Colassin toen gaan, denkende dat de bal naast zijn doel zou belanden. Via de binnenkant van de paal stuiterde de bal echter binnen: 2-3. Het was niet de eerste fout van Cillessen dit voorjaar: in april beging de goalie tegen Vitesse ook al een lelijke flater.

Donderdag blikte Cillessen in gesprek met de aanwezige pers terug op het moment tegen Heerenveen. “Ik zag dat we wat onder druk stonden en ik dacht: die bal gaat naast”, citeert Voetbal International. “Helaas stuitert de bal net binnen. Dan wil je het liefst door de grond zakken. Ik hoopte in de laatste minuten nog op de gelijkmaker, ik ging zelfs nog mee naar voren. Je hebt geluk nodig, dat hadden we even niet. Dan is het heel zuur dat het zo loopt. Ik keepte verder een lekkere wedstrijd. Dat is ook het leven van een keeper. Je kan tien reddingen verrichten, maar bij één fout ben je de schlemiel. Dat weet je.”

Blunder van het seizoen van Jasper Cillessen? ??#nechee pic.twitter.com/k1xfo36yjy — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2023

Na zijn fout tegen Vitesse verscheen Cillessen nog direct voor de camera, waarbij hij onder meer zijn excuses aanbood. Dat besloot hij deze keer niet te doen. “Je moet het voor jezelf een plek kunnen geven voordat je iets kan zeggen. Na Vitesse heb ik iets gezegd en dat werd door sommige mensen ook weer niet goed opgepakt, dus ik dacht: dan heeft het nu geen zin om iets te zeggen. Ik hield even m'n mond. Ik heb betere weken gehad, laat ik het daarop houden. Het is vervelend wat er is gebeurd, maar je moet door. Ik heb de knop omgezet. Ik ga er nu ook verder niet meer op in, daar heb ik geen zin in. Ik wil vooruitkijken.”

De 65-voudig international besloot afgelopen maandag – op zijn vrije dag – de handschoenen aan te trekken en met keeperstrainer Marco van Duin alsnog te gaan trainen. “De groep was vrij, maar ik ben bewust met Marco het veld opgegaan om mijn kop leeg te maken. Het was simpel ballen trappen en stoppen, om het goede gevoel weer terug te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat ik er sterker uitkom. Dat is me tot nu toe altijd gelukt. Ik wil met volle energie richting FC Twente. Dat is geen makkelijke wedstrijd, in een fantastisch stadion met fantastische fans.”