Veel onbegrip na gigantische flater van Cillessen: ‘Waarom, waarom?’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 22:28 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:06

De analisten van ESPN begrijpen niets van de blunder van Jasper Cillessen. De doelman van NEC ging tijdens het Eredivisie-duel met sc Heerenveen vlak voor tijd ongekend in de fout. Cillessen liet de bal in zijn doel rollen, waardoor de Friezen een 2-3 zege in De Goffert boekten.

In de slotfase ging Cillessen gruwelijk de fout in. De doelman dacht dat de bal naast zou gaan, maar verkeek zich daar totaal op en zag de 'inzet' van Antoine Colassin via de paal binnenrollen. “Hij zit er absoluut niet goed in, hè”, concludeert Marciano Vink bij ESPN. “Twee of drie weken geleden zette hij zichzelf tijdens de Friese derby ook al voor schut en nu doet hij het eigenlijk ook weer. De bondscoach ziet dit natuurlijk ook…”

“Cillessen denkt natuurlijk dat die bal naast gaat, dat snappen we allemaal wel, denk ik”, geeft Kenneth Perez aan. “Maar waarom pakt hij deze bal niet gewoon? Waarom laat hij de bal achter gaan? Het staat 2-2, je hebt evenveel kans om te winnen als Heerenveen.” Door de enorme ketser van Cillessen kwam Heerenveen in punten gelijk met NEC (38). De achterstand op nummer acht RKC bedraagt voor de ploeg van trainer Rogier Meijer momenteel drie punten.

Cillessen kende halverwege april een dramatische eerste helft van de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse, dat halverwege met 0-2 leidde. De doelman zag er eerst niet geweldig uit bij het rake afstandsschot van Matus Bero, maar bij de tweede Arnhemse treffer maakte hij het helemaal bont. Mohamed Sankoh ontfutselde hem heel makkelijk de bal binnen de zestien, waarna Kacper Kozlowski simpel kon binnentikken van dichtbij. Na rust ging Cillessen gruwelijk in de fout met een uitgooi, wat uiteindelijk leidde tot een goal van Kozlowski. Hij deed dat echter in buitenspelpositie, tot opluchting van de falende doelman.